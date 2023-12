Motta avvisa l’Inter in Coppa Italia: “Faremo la nostra gara”

Bologna, 19 dicembre 2023 - Un'occasione in Coppa, per rimanere sul binario dell'entusiasmo e, perchè no, per tenere aperta un'altra porta.

Vigilia di Inter-Bologna, ottavi di Coppa Italia, in casa rossoblù, con Motta che non si lascia scoraggiare dal momento dei nerazzurri: "Domani giochiamo con l'Inter per fare il nostro calcio, giochiamo contro la finalista di Champions League, candidata seria allo Scudetto. Andremo a fare la nostra partita". E sulle scelte: "Ho un gruppo che lavora molto bene, tutti si impegnano al massimo. Giocherà chi sta bene, in tutti i sensi. Tutti hanno la possibilità di giocare: abbiamo bisogno di tutti. Credo nel lavoro di questi ragazzi, non è una casualità che Fabbian e Ravaglia, quando impiegati, abbiano risposto bene".

Thiago Motta prepara la sfida di Coppa Italia domani sera a San Siro contro l'Inter (Fotoschicchi)

Il format Coppa Italia

Più di 1.500 i tifosi ospiti attesi a San Siro, in una gara inserita in una competizione poco attraente per tutti: "Il pensiero di Sarri sulla Coppa Italia? Non ho bisogno di rispondere, lo sappiamo tutti. Ma è fatta così, non sarà la mia opinione a cambiare la formula. Sicuramente non è uguale a una coppa di Francia o altre coppe che si giocano in maniera più attrattiva".

L’entusiasmo in città

E, a Bologna, un ambiente carico di entusiasmo: "Dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Sicuramente aiuta, è un entusiasmo che ci viene trasmesso e che ci fa lavorare con umiltà e coi piedi per terra. La nostra responsabilità è quella di dare sempre il massimo. I tifosi hanno diritto di sognare, noi dovere e piacere di dare il massimo e di preparare al meglio la partita".

Prima l’ex Arnautovic, poi Gasperini

Serata di Coppa, e ritrovo con Marko Arnautovic: "Marko è un grande giocatore, un ragazzo per bene. Ha fatto una scelta comprensibile. A parte domani (sorride, ndr), gli auguro sempre il meglio". Un Bologna che raccoglie complimenti e che, dopo l'Inter, avrà l'Atalanta di Gasperini in campionato, il quale ha riservato apprezzamenti per il lavoro che il suo ex giocatore sta impostando a Bologna: "Tutti i complimenti fanno piacere, e fanno piacere soprattutto se arrivano da persone per me importanti. Abbiamo condiviso momenti interessanti, con Gasperini al Genoa abbiamo fatto una stagione fantastica. Ho sempre detto che è uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto. Senza dimenticare gli altri, da Van Gaal, a Rijkaard, fino a Mourinho e Ancelotti".

Saputo vicino, Freuler può fare ancora meglio

Contro la Roma ha spiccato la prestazione di Freuler: "Penso possa fare sempre meglio. Un ragazzo molto responsabile nella fase difensiva; in fase offensiva è intelligente nel ricoprire le posizioni giuste senza inventare granchè perchè non sono le sue funzioni. Ma il movimento fatto sul primo gol è l'immagine di un ragazzo intelligente calcisticamente. E comunica molto bene in campo: è importante". In chiusura, una battuta sulla cena di Natale di ieri sera allo stadio, con Saputo presente: "Innanzitutto è sempre motivante sentire il presidente vicino alla squadra. Ieri abbiamo parlato di feste e di Natale, niente di più".