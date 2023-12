Bologna-Roma: le probabili formazioni

Bologna, 17 dicembre 2023 – Ma chi l’avrebbe mai detto che Bologna-Roma sarebbe potuta valere il quarto posto in solitaria? Alle 18 di oggi, nonostante il campionato sia arrivato solamente alla sedicesima giornata di andata, si delineeranno in maniera più netta i contorni della zona Champions, destinati inevitabilmente a subire scossoni nelle prossime settimane.

Di certo, però, c’è un Bologna reduce dalla prima vittoria in trasferta della stagione e a caccia di un bis di successi che, fin qui, non è ancora arrivato. L’aria di alta classifica sembra non dare fastidio agli uomini di Motta, che accoglieranno al Dall’Ara – che si preannuncia essere un fattore – una Roma incerottata e priva della coppia d’assi d’attacco, quel Dybala-Lukaku che tante volte ha salvato Mourinho.

Si gioca alle 18, con la gara in diretta su Dazn: entrambe le formazioni a quota 25 punti, arbitra Guida di Torre Annunziata. Ma sarà soprattutto la sfida di Sinisa Mihajlovic, il cui anniversario della scomparsa è caduto nella giornata di ieri: sarà un prepartita emozionante quello che andrà in scena al Dall’Ara, in ricordo dell’allenatore serbo.

Come arriva il Bologna

Allunga la panchina Thiago Motta, che per la sfida di stasera avrà a disposizione quattro volti nuovi rispetto alla gara di una settimana fa a Salerno: rientrano tra i convocati Bonifazi, De Silvestri, Corazza ed El Azzouzi, mentre per Orsolini e Karlsson toccherà attendere. Pochi i cambi, in realtà, rispetto alla sfida dell’Arechi: confermata la difesa, con Posch, Beukema, Calafiori (ex di giornata) e Kristiansen a protezione di Skorupski, mentre Lucumi viaggia verso un’altra panchina.

A centrocampo dovrebbe rivedersi la diga svizzera, con Freuler a fare coppia con Aebischer, ma l’ottima prova di Moro a Salerno può mettere in difficoltà Motta. Davanti, invece, pochi dubbi: Saelemaekers largo a sinistra, Ndoye a pestare la fascia dall’altra parte del campo e Ferguson e Zirkzee a duettare in avanti, pronti per fare male ai giallorossi.

Come arriva la Roma

I giallorossi, reduci dalla vittoria in Europa con lo Sheriff – ed annessa prima gioia romanista per il classe 2004 Pisilli – arrivano a Bologna con diversi problemi di natura organica, con Mourinho che dovrà rinunciare a non pochi elementi. Undici pressochè obbligato quello giallorosso, con un solo dubbio che tiene banco in quel di Trigoria: davanti a Rui Patricio si schiereranno Mancini, Llorente e Ndicka, mentre sulle fasce Spinazzola e Kristensen sembrerebbero essere favoriti.

A gestire le operazioni in mediana ci penserà Paredes, a Pellegrini e Cristante il compito di essere efficaci in zona gol. Davanti, per mancanza di alternative, sarà Belotti a fare coppia con El Shaarawy. In alternativa, potrebbe vedersi dal primo minuto Bove in mezzo al campo, con conseguente spostamento di El Shaarawy in fascia al posto di Spinazzola e Pellegrini avanzato di diversi metri.

Le probabili formazioni di Bologna - Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 20 Aebischer, 8 Freuler; 11 Ndoye, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee.

All. Thiago Motta

Panchina

23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 14 Bonifazi, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 Ndicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini, 37 Spinazzola; 11 Belotti, 92 El Shaarawy.

All. José Mourinho

Panchina

99 Svilar, 63 Boer, 2 Karsdorp, 19 Celik, 61 Pisilli, 20 Sanches, 52 Bove, 60 Pagano.