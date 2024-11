Passa la Primavera del Sassuolo. La band di Rivalta si arrende ai campioni d’Italia. Non basta Ravaglioli

BOLOGNA

2

SASSUOLO

4

BOLOGNA: Pessina, Markovic (15’ st Papazov), De Luca, Jaber (31’ pt Tonin); Puukko, Byar, Diop (31’ st Nordvall), Labedzki (15’ st Di Costanzo), Baroncioni; Tordiglione (31’ st Mangiameli), Ravaglioli. A disp. D’Autilia, Castillo, Nesi, Mazzetti, Schjott, Toroc. All. Rivalta.

SASSUOLO: Scacchetti, Parlato, Corradini, G. Benvenuti, Barani (47’ st T. Benvenuti); Weiss (36’ st Mussini), Lopes, Leone; Knezovic (36’ st Frangella); Daldum (36’ st Moriano), Vedovati (22’ st Minta). A disp. Viganò, Vezzosi, Seminari, Negri, Sibilano. All. Bigica.

Arbitro: Leone di Barletta.

Reti: 16’ pt Barani, 40’ pt Ravaglioli, 2’ st Parlato, 11’ st Knezovic, 24’ st Leone, 42’ st Tonin.

Note: ammoniti Labedzki, Parlato.

Capitombolo Bologna e occasione persa per insidiare i primi posti. E’ amaro il pomeriggio di Crespellano per i ragazzi di Rivalta, che cadono contro i campioni d’Italia del Sassuolo e vedono interrompere la striscia di tre risultati utili consecutivi, nonché la possibilità di restare agganciati alla zona playoff.

Match a esclusiva dei neroverdi a partire dal 16’, quando il sinistro di Barani, deviato, mette fuori causa Pessina e stappa la partita. Prima dell’intervallo, la reazione dei rossoblù: Ravaglioli riceve un bel pallone in area da Tordiglione, allontana due avversari, e buca Scacchetti con un bel mancino, trovando l’1-1.

A inizio ripresa, il Sassuolo torna avanti con Parlato, che tutto solo, di testa, infila Pessina (1-2). La risposta del Bologna è immediata quanto sfortunata, con Tonin che per due volte centra il palo, a negare la rete del pari.

Spietata la legge del gol, che al 56’ spiana la strada alla squadra di Bigica: azione in solitaria di Daldum, servizio in mezzo per Knezovic che, da pochi passi, confeziona il tris e chiude virtualmente il match. Il poker, poi, lo firma Leone, a venti minuti dal novantesimo, con una conclusione angolata che non lascia scampo al numero uno rossoblù. A tre minuti dal termine, Tonin incorna il 2-4, che serve solo a rendere meno aspro il finale.

Il derby è del Sassuolo, che vince con merito e vola momentaneamente in vetta. Il Bologna resta fermo a quota 18, ma con subito la chance di rifarsi mercoledì in Youth League, sempre a Crespellano (ore 15), contro il Lille, per trovare i primi tre punti in campo europeo.

Giovanni Poggi