Bologna-Roma 2-0: i rossoblù volano al quarto posto

Bologna, 17 dicembre 2023 – La notte delle accelerazioni di Ndoye, delle giocate di Zirkzee, dell’instancabile Freuler. La notte di Sinisa, scomparso un anno fa e ricordato prima della gara. Ma anche la notte di Ravaglia, scelto al posto di Skorupski e in grado di mantenere la porta inviolata.

Ma è soprattutto la notte del Bologna quarto in classifica (28 punti), in grado di battere 2 a 0 la Roma e di rispondere ai successi di Napoli e Fiorentina, regalandosi un posto in Champions League in solitaria.

Ci pensa Moro, sempre meno subentrante e sempre più protagonista, con l’autorete di Kristensen che completa l’opera. Bologna maturo e capace di non cadere nella trappola della Roma, che sin dall’inizio imposta la gara in maniera fisica. I rossoblù non ci stanno, e rimangono sul loro piano di gara: Motta confeziona una partita perfetta, al resto ci pensano i giocatori in campo. Prima tappa del tour de force superata: ora c’è l’Inter in Coppa.

La partita

Le previsioni delle ore antecedenti alla partita si rivelano giuste: Skorupski si accomoda in panchina, al suo posto c’è Ravaglia alla prima da titolare in campionato. Confermati invece gli altri dieci giocatori, già visti all’opera all’Arechi contro la Salernitana. Mourinho si fida di Spinazzola, El Shaarawy parte al fianco di Belotti.

Un primo tempo ‘diesel’ quello andato in scena al Dall’Ara, caratterizzato nella prima parte più dalle tante proteste, dall’una e dall’altra parte per quel contrasto oltre il consentito che per reali azioni da rete. Il tappo alla gara prova a toglierlo, al 27’, Llorente, che da metà campo calcia in porta una punizione che per poco non beffa Ravaglia. Ravaglia che, quattro minuti più tardi, è costretto a scendere ai piani inferiori per togliere dallo specchio un colpo di testa di Belotti, ben suggerito da Kristensen.

Poi, ecco il tappo che salta: Freuler imbuca per Ndoye, che scappa al diretto marcatore e appoggia a centroarea, dove a rimorchio si fa trovare il puntualissimo Moro, 1 a 0 e Bologna in vantaggio. Vantaggio che rischia persino di essere incrementato grazie alla doppia giocata di Zirkzee, che prima si mette in proprio scherzando con la difesa romanista e poi suggerisce per Ndoye, che calcia però a lato.

E la ripresa? Pronti via e il Bologna consolida il raddoppio: Ndoye parte palla al piede trascinandosi dietro Ndicka, sempre in ritardo sullo svizzero, dando così a Zirkzee la possibilità di aprire sulla destra per Ferguson, che entra in area e suggerisce al centro dove Ndoye calcia sì, ma la deviazione decisiva è di Kristensen, che beffa Rui Patricio regalando il 2 a 0 al Bologna.

Da quel momento in avanti il Bologna rimane ben saldo sui suoi binari: Freuler e Lucumi (subentrato a Beukema) si mettono in mostra per un paio di buoni salvataggi, prima su Kristensen e poi su Pellegrini, mentre al 35’ ad esaltarsi è Ravaglia, che a tu per tu con Belotti chiude lo specchio al Gallo.

Il tabellino della gara

Bologna-Roma 2-0

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Posch, Beukema (13’ st Lucumi), Calafiori, Kristiansen (30’ st Lykogiannis); Ferguson (43’ st Fabbian), Freuler, Moro (30’ st Aebischer); Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers (42’ st Urbanski). A disp: Skorupski, Bagnolini, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Van Hooijdonk. All. Motta.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (36’ st Celik), Llorente (18’ st Azmoun), Ndicka; Kristensen, Pellegrini (36’ st Pisilli), Paredes, Cristante, Spinazzola (1’ st Sanches, 18’ st Bove); Belotti, El Shaarawy. A disp: Svilar, Boer, Karsdorp, Pagano, Costa, Cherubini. All. Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Reti: al 37’ pt Moro, al 4’ st aut Kristensen, Note: ammonito al 9’ Saelemaekers, al 9’ st Llorente, al 33’ pt Beukema, al 36’ pt Pellegrini, al 46’ pt Ferguson, al 21’ st Paredes, al 21’ st Freuler, al 27’ st Bove. Recupero 1’ e 4’. Spettatori 25579.

Rivivi la diretta