Lazzari è un motorino perpetuo. Rovella, regia e mille recuperi

Provedel sv Castro e Orsolini non trovano la porta nella prima mezzora e dopo l’espulsione di Pobega diventa spettatore non pagante.

Lazzari 7 Controlla Karlsson e ribalta l’azione. Suo il cross per il tacco di Castellanos, uomo di spinta aggiunto è decisivo nel 3-0.

Gila 6 Un paio di chiusure preziose nel primo tempo. Guida il reparto con sicurezza.

Romagnoli 6 Fisico e letture. Non al meglio, esce all’intervallo.

Pellegrini 6,5 Sfiora il gol a fine primo tempo. Orsolini prova ad aggredirlo in avvio, con il Bologna in 10 ribalta la situazione.

Vecino 6,5 Mezzala, trequartista, mediano: legge gli spazi, si fa trovare dove serve. Tenta il tiro, trova assist non sfruttati dai compagni.

Rovella 6,5 Recupera e ripulisce un gran numero di palloni.

Guendouzi 6,5 Si divora il potenziale vantaggio, lanciato da Castellanos: non sempre preciso, ma conquista l’espulsione di Pobega e aggredisce gli spazi.

Pedro 5,5 Svaria, libera spazi a Lazzari, ma non è al meglio e si vede. Cerca di supplice con l’intelligenza e la qualità, ma non incide. Sostituito.

Castellanos 5 Ci prova da metà campo e di tacco in area. Suo l’assist per il gol di Dia, ma è in fuorigioco e spedisce out di testa su assist di Vecino a Ravaglia battuto. Non molla mai, ma non è la sua giornata.

Zaccagni 7,5 Avvia l’azione del colpo di testa di Castellanos, calcia il corner dell’1-0, prima di segnare il gol che chiude la contesa. E’ in tutte le azioni che contano.

Gigot 7 Suo il gol che sblocca la contesa: brucia Beukema sulla torre involontaria di Moro.

Dia 7 Trova il gol annullato per fuorigioco di Castellanos. Conquista il corner del gol vittoria.

Isaksen 6,5 Niente gol, ma strappi e tentativi di qualità. Entra nell’azione del 3-0.

Tchaouna 6 Subito in partita, sfiora il gol.

Dele-Bashiru 7 Lascia il segno con il 3-0.

Allenatore Baroni 7 Parte con il 4-3-3, sblocca il match indovinando i cambi e tornando al 4-2-3-1. La sua Lazio continua a volare, a un punto dalla vetta.

Voto squadra 7

Marcello Giordano