Inter-Cagliari, Inzaghi mescola le carte in allenamento. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Milano – Simone Inzaghi ha deciso di provare qualche carta a sorpresa nell'allenamento di ieri, alla vigilia di Inter-Cagliari, ma le scelte sembrano fatte. Assenti per squalifica sia Pavard che Lautaro Martinez, dovrebbero trovare spazio Bisseck in difesa e Sanchez in attacco. Ieri, però, il tecnico ha deciso di schierare Carlos Augusto in difesa e Arnautovic in attacco insieme ai probabili titolari. Entrambi sembrano destinati alla panchina per la partita di questa sera al Meazza, in uno stadio che supererà nuovamente i 70mila presenti. Al fianco del tecnico, come alternative, troveranno posto anche i rientranti Bastoni, De Vrij e Cuadrado, che mancava dai convocati da dicembre.

Dalla parte opposta il Cagliari schiera tre ex, di cui uno in panchina, Claudio Ranieri. Gli altri due sono altrettanti prodotti del settore giovanile, Zappa e Oristanio, il secondo tuttora di proprietà dei nerazzurri ma con la possibilità a fine stagione di essere riscattato dai sardi. Infortunato Pavoletti e con Lapadula acciaccato, in avanti dovrebbe avere nuovamente spazio Shomurodov.

INTER-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 70 Sanchez. All. Inzaghi. CAGLIARI (4-2-3-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina, 4 Dossena, 27 Augello; 29 Makoumbou, 25 Sulemana; 19 Oristanio, 10 Viola, 70 Gaetano; 61 Shomurodov. All. Ranieri. ARBITRO: Fourneau. DIRETTA TV: ore 20.45 su Dazn.