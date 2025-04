Inter, colpo in canna. Luis Henrique nel mirino. Lo manda De Zerbi

Nella Milano nerazzurra sono convinti di aver individuato un nuovo Maicon. Si chiama in un modo molto simile a un suo grande rivale nel campionato in cui milita, Luis Henrique, esterno destro dell’Olympique Marsiglia. Una “h“ in più rispetto al tecnico che sta dominando la Ligue 1 francese alla guida del Paris Saint-Germain, undici punti sopra il Monaco e a dodici dall’OM. Avendo a disposizione una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, nella quale si possono tesserare giocatori da portare al Mondiale per club, l’Inter si è mossa con largo anticipo. Ha già chiuso per Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria ed è in forte pressing sul laterale, brasiliano come l’esterno che ha fatto la storia nell’anno del “Triplete“, un altro che fu acquistato da un club del torneo francese (allora era il Monaco). Nato attaccante esterno, capace di giocare a destra come a sinistra, ha beneficiato da inizio stagione della cura De Zerbi, che lo ha trasformato in un “tuttafascia“ a destra nel 3-4-2-1. Dati i 35 anni di Darmian, esperto e più difensivo, Ausilio ha puntato un calciatore che possa dare forza fisica e spinta come alternativa a Dumfries, sapendo anche che all’occorrenza il brasiliano può trasferirsi sul lato opposto, dove ha giocato per diversi anni seppur partendo da una zolla di campo più avanzata.

Mercoledì sera al Meazza per Milan-Inter, in tribuna c’era anche Mehdi Benatia, vecchia conoscenza del calcio italiano (Udinese, Roma e Juventus) e attuale direttore sportivo dell’OM. I francesi valutano Luis Henrique, già arrivato quest’anno a nove gol e sette assist, attorno ai 30-35 milioni, contro i 20-25 proposti dai nerazzurri, pronti a mettere sul piatto un quinquennale per il 23enne di scuola Botafogo. L’esterno è seguito da Roc Nation Sport, che in Italia cura anche gli interessi di Federico Dimarco. Possibile concorrente: il Bayern Monaco sta seguendo il giocatore. Negli anni scorsi i nerazzurri hanno lavorato a stretto contatto con i marsigliesi per le operazioni Correa e Valentin Carboni. Tutte in uscita, ora si guarda alla possibile entrata di un elemento che risponde perfettamente ai profili richiesti da Oaktree al management: giovani e forti.

Sulle corsie, oltre al nodo Darmian (il club può uscire dal contratto in scadenza nel 2026 con un anno d’anticipo, pagando una penale) andranno prese le decisioni del caso su Buchanan, che il Villarreal può riscattare a 13 milioni ma sta faticando ad imporsi in Liga, e Zalewski, positivo anche nel derby da subentrato. L’Inter può acquistarlo definitivamente versando 6,5 milioni di euro, dopo averne pagati 600mila per il prestito dalla Roma.