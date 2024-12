Inter, recupera Barella ma si fermano De Vrij e Darmian. Il dubbio del centrale difensivo per la sfida con il Como

Milano – Giornata di conferenza stampa per Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Como. Un derby lombardo nel quale i nerazzurri proveranno a dar seguito al largo successo ottenuto a Roma contro la Lazio. "Sappiamo - dice il tecnico - delle difficoltà che andremo ad incontrare. Il Como è un'ottima squadra, organizzata. Un mix di giovani ed esperti con grande qualità. Sappiamo che per noi sarà una partita molto complicata". Gli ostacoli partono dalle scelte di formazione: con Pavard e Acerbi già fuori, oggi si è fermato De Vrij.

"In difesa abbiamo delle defezioni - dice Inzaghi - Oggi aveva dei problemi anche Darmian, valuteremo lui e De Vrij domattina se sono recuperabili. Al momento non lo sono, abbiamo comunque quattro difensori. Dobbiamo valutare chi farà il centrale e di conseguenza chi giocherà da terzo. Mercato? Speriamo di recuperare nel minor tempo possibile chi è fuori".

In compenso Barella si è allenato bene negli ultimi due giorni e sarà convocato, forse addirittura schierato dal 1'. Quella con il Como è la penultima gara dell'anno solare, che si chiuderà con la trasferta a Cagliari. "Sto bene dove sono e mi sento molto apprezzato da società, tifosi e dal gruppo con cui lavoro - prosegue Inzaghi -. Chiuderemo il 2024 con un bilancio ancora parziale perché mancano ancora due partite, ma resterà l'anno della seconda stella. Un anno importante che vogliamo lasciarci alle spalle nel migliore dei modi. Per l'anno nuovo speriamo di migliorare ancora, nel passato campionato a questo punto eravamo in un testa a testa con la Juventus, adesso ci sono più avversarie. Servirà un ulteriore step di crescita. Rimanere all'Inter in futuro? Quello è il desiderio. Quando sto bene in un ambiente mi sento gratificato e l'obiettivo è restare tanti anni, sappiamo anche che nel calcio i giudizi cambiano in fretta, però negli ultimi anni ho sempre visto una grandissima squadra anche nelle difficoltà. Lì abbiamo dimostrato di essere uomini". In conferenza Inzaghi parla anche di Nico Paz, avversario di domani ma possibile obiettivo dei nerazzurri. "Un giocatore di qualità, buon fisico e ottimo piede - analizza l'allenatore nerazzurro -. Farà una grandissima carriera, me ne hanno parlato molto bene anche a livello umano. Lo vediamo ogni partita che fa".

PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas. ARBITRO: Giua di Olbia. DIRETTA TV: lunedì ore 20.45 su Dazn e Sky.