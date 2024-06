Inter, il nodo del play. Incognita Calhanoglu. Si ripensa a Schouten

Il triangolo Inter-Bayern Monaco-Calhanoglu rischia di diventare una delle telenovelas dell’estate. La società nerazzurra vorrebbe trattenere il suo regista titolare, per il quale ha già respinto una proposta arrivata dall’Arabia l’estate scorsa. La differenza, oggi, è che la corte dei tedeschi lusinga il centrocampista molto più di quella saudita. I bavaresi non hanno avanzato offerte ufficiali, finora hanno parlato solo con l’agente del calciatore strappando un accordo di massima per un quadriennale a cifre superiori (8 milioni annui) di quelle percepite a Milano (6,5). Anche per questo Calhanoglu ha chiesto all’Inter, qualora dovesse restare, di prolungare l’attuale contratto in scadenza al 2027 di un’ulteriore stagione. In caso di sviluppi col Bayern, i nerazzurri non andranno sotto i 50 milioni di euro come richiesta per il cartellino, quota a cui il Bayern difficilmente arriverà: ha appena frenato per Palhinha (la prima scelta nel ruolo davanti a Calhanoglu) dopo che il Fulham ne ha rifiutati 45.

In queste ore, oltre che alla chiusura col Genoa per Martinez (possibile accordo per 15 milioni senza contropartite dopo che Oristanio ha fatto sapere di preferire il Venezia) si comincerà a pensare anche all’eventuale post-Calhanoglu. A giugno c’è tutto il tempo per intervenire e Ausilio ha un file, come ogni ds che si rispetti, in cui sono segnati i profili apprezzati. Il sogno sarebbe Kovacic, ma strapparlo al Manchester City è quasi impossibile. Piace Schouten, già inseguito qualche anno fa, campione d’Olanda con il Psv Eindhoven e titolare degli orange agli Europei. Un altro elemento gradito in viale della Liberazione è il monzese Matteo Pessina. Ausilio lo conosce dai tempi delle giovanili, nell’ultima stagione ha giocato in diverse posizioni e consentirebbe di avere un sostituto di Calhanoglu anche come rigorista.