Inter, l’eroe per caso. Arnautovic, la redenzione. L’infortunio di Thuram è una chance da sfruttare

di Mattia Todisco

MILANO

L’esultanza di Marko Arnautovic dopo il gol vittoria con l’Atletico Madrid è arrivata con qualche secondo di ritardo. L’attaccante austriaco non ha fatto in tempo a scatenare la sua gioia che è stato sommerso dall’abbraccio di tutti i compagni, quelli presenti in campo e gli altri in panchina. Solo una volta uscito dal mucchio selvaggio si è rivolto verso la Curva Nord e ha lanciato un urlo liberatorio.

La rete scaccia-incubi è una redenzione dai “peccati“. Aveva sbagliato diverse occasioni, una replica di precedenti partite nelle quali gli era già capitato di mancare il bersaglio. Tanto che, lo scorso fine settimana, ha salutato il suo gol contro la Salernitana rivolgendosi al cielo. Come a dire: finalmente. Perché sì, gli errori sotto porta quest’anno ci sono stati, ma alla fine i numeri dell’austriaco non sono così tragici, per uno che ha giocato 90’ una volta sola e che in tre occasioni ha disputato più di un tempo. Quattro reti e tre assist, a segno nelle ultime due partite consecutive.

Per Inzaghi sarà fondamentale avere il centravanti in buone condizioni nelle prossime partite. Thuram ne salterà almeno un paio per noie muscolari, esami permettendo (li svolgerà oggi). Finora l’austriaco, che vinse la Champions nel 2010, ma non vide mai il campo, ha quasi sempre vinto il ballottaggio con Sanchez, che a sua volta ha sfruttato bene i pochi minuti avuti a disposizione contro l’Atletico. La stagione è lunga, sono ricominciate le partite ogni tre o quattro giorni, una cadenza che verrà ripetuta con il trittico Lecce-Atalanta-Genoa da domenica prossima al successivo lunedì. La conseguenza sarà che il tecnico farà presumibilmente un uso maggiore del turnover, prima o poi potrebbe restare fuori persino Martinez per evitare che nei muscoli dell’argentino si accumuli acido lattico. Arnautovic e Sanchez saranno quindi chiamati a fare il loro, l’austriaco in prima battuta seguendo quelle che sono le attuali gerarchie. Al Via del Mare, quindi, e se non ci saranno intoppi potrebbe bissare contro l’Atalanta. Esami che potrebbero avere un impatto anche sul futuro: è vero che ha firmato un biennale (mentre Sanchez ha l’accordo in scadenza e dovrebbe essere “sostituito“ da Taremi), ma la conferma andrà guadagnata sul campo. In caso contrario, non è sicuro che al prossimo ritiro ci sia anche l’austriaco.