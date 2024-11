Inter, nella notte di Champions brilla la stella di Bisseck

Milano, 7 novembre 2024 – Uno dei protagonisti in positivo della sfida tra Inter e Arsenal è stato certamente Yann Bisseck. Il giocatore tedesco ha disputato una gara al limite della perfezione, opponendosi al meglio alle scorribande di Saka e respingendo, di testa e di piede, molti dei cross tentati dai gunners nell'assalto del secondo tempo.

Ventitré anni, arrivato nell'estate 2023 dall'Aarhus pagando (in due tranches) la clausola rescissoria da 7,2 milioni di euro, il centrale è stato già lo scorso anno una delle liete novelle del mercato interista. Capitano dell'Under 21 in un Europeo di categoria con ben poca gloria per la Germania, ha trascorso i primi mesi in nerazzurro quasi totalmente in panchina, eccezion fatta per qualche apparizione molto sporadica. Con l'infortunio a Pavard in Atalanta-Inter di inizio novembre, circa un anno fa, ha avuto molto più spazio e lo ha sfruttato. Segnando, difendendo, spiccando per forza fisica e personalità palla al piede.

Quest'anno un nuovo esame: Inzaghi, che nella passata stagione lo aveva sempre utilizzato come "braccetto" a destra, ha chiesto aiuto a Bisseck anche come vice-Bastoni, a sinistra, dove giocava in Danimarca. Il ragazzo ha dimostrato di avere duttilità a sufficienza per potersi spostare da un lato all'altro senza patimenti. Addirittura, nella sfida contro l'Empoli, è stato utilizzato in tre posizioni diverse nella stessa gara: destra, sinistra e poi perno centrale.

La partita contro l'Arsenal è stata una delle migliori, se non la migliore considerando il coefficiente di difficoltà, da quando ha messo piede a Milano. Il palcoscenico della Champions, calcato magistralmente mercoledì scorso, lo aiuterà ad aumentare il numero di estimatori all'interno e all'esterno del club. In estate i media spagnoli hanno rilanciato un interesse addirittura da parte del Real Madrid per il ragazzo, che ora sogna un futuro ingresso nel giro della nazionale maggiore e nel frattempo, tramite l'entourage, sta già trattando con l'Inter un rinnovo dal 2028 al 2029, con un aumento rispetto agli 800mila euro netti a stagione attualmente percepiti.