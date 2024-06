Inter, porta blindata. Si chiude per Martinez. Ma occhio allo United

Il Manchester United prova ad inserirsi per Josep Martinez. Un tentativo che sembra tardivo, segnalato da Oltremanica in giorni nei quali l’Inter spera di chiudere definitivamente la questione con il Genoa per l’acquisto del portiere spagnolo. I contatti proseguono, in via della Liberazione aspettano una risposta dal Grifone riguardo alla contropartita tecnica proposta per abbassare la quota cash rispetto ai 18 milioni di euro richiesti dai liguri. Resta sempre in auge il nome di Gaetano Oristanio, ma il ragazzo è seguito con interesse da diversi altri club. Dal Venezia, che vorrebbe inserirlo nella trattativa per il centrocampista statunitense Tanner Tessmann; dal Cagliari, che non lo ha riscattato per i 4 milioni pattuiti ma continua a mostare interesse e potrebbe richiedere il calciatore per proseguire l’avventura in Sardegna. Gli altri elementi messi a disposizione dall’Inter per le valutazioni del Genoa sono Zanotti, Satriano e i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, che hanno altre proposte in A.

Nel frattempo ieri ha parlato Denzel Dumfries, impegnato agli Europei con l’Olanda e il cui contratto con l’Inter scade nel 2025. Le parti stanno lavorando al prolungamento, non è ancora stata trovata un’intesa economica, ma il giocatore ha chiarito una volta di più di voler restare. "Se giocherò ancora nell’Inter? Penso di sì, mi trovo in un grande club di cui sono innamorato – ha dichiarato a gianlucadimarzio.com -. La gente e i compagni di squadra sono come una famiglia per me. Io mi sento a casa all’Inter. Da tempo stiamo discutendo del mio rinnovo, ma il club era in difficoltà economiche. Poi ora, come tutti sanno, ha cambiato proprietario: durante gli Europei o magari dopo vediamo quello che accadrà".