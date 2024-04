Inter, priorità ai rinnovi. Dumfries il più urgente. Lautaro entro fine estate. Pronto l’assalto a Bento

L’appetito vien mangiando e in casa Inter hanno ancora molta fame. La programmazione per restare ai vertici è partita con ampio vantaggio rispetto al termine della stagione, non sapendo ancora (ma potendo immaginare visto il trend delle ultime settimane) che alla fine quella seconda stella sarebbe arrivata davvero. Piero Ausilio ha confermato ai microfoni di Sport Mediaset che "due operazioni sono già state concluse", sono quelle riguardanti Zielinski e Taremi, entrambe a parametro zero. Adesso la priorità andrà ai rinnovi, in primis quello di Denzel Dumfries per una questione di scadenza. L’olandese ha un contratto fino a giugno 2025, se non rinnoverà andrà sul mercato. Ha fatto un passo indietro rispetto alle iniziali richieste giudicate troppo alte dal club (5 milioni a stagione) e fatto intendere al suo entourage e ai dirigenti nerazzurri di voler restare. Tutti i giocatori lo vogliono, come ha detto Beppe Marotta, il che mette il management in una situazione di forza. Chi ha lasciato Milano, in buona parte, se n’è pentito: Perisic, Skriniar, Onana, Lukaku, sono tutti giocatori che non hanno più trovato quel ritmo avuto chi con Conte e chi con Inzaghi alla guida.

Entro fine estate, con l’arrivo della nuova stagione, Ausilio spera non soltanto di aver definito la situazione di Dumfries o in alternativa di aver ceduto il giocatore e reinvestito sul sostituto, ma anche quelle di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il prolungamento del capitano sarà quello più oneroso, chiede dieci milioni l’anno e comprendendo i bonus potrebbe anche essere accontentato. Il vice-capitano potrebbe invece arrivare a sei milioni, tra i due senatori sembra quello più vicino ad arrivare a un accordo definitivo. I tempi si sono allungati anche per via dell’incertezza sulla situazione societaria, che andrà risolta entro il 20 maggio per non far scattare l’escussione del pegno da parte di Oaktree, e perché fino a lunedì scorso c’era ancora un obiettivo da centrare aritmeticamente.

Tra i nuovi innesti, è probabile che la priorità venga data alla situazione dei portieri. Emil Audero è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, non verrà probabilmente esercitato e si proverà a lanciarsi su Bento, ventiquattrenne brasiliano dell’Athletico Paranaense che di recente ha esordito con la nazionale brasiliana. Non costa meno di 20 milioni di euro. Negli altri reparti, ogni eventuale ingresso dovrebbe essere anticipato da un’uscita, perché numericamente la rosa è già completa. Zielinski sostituirà Klaassen, Taremi riempirà la casella lasciata libera da Sanchez, Buchanan è stato già preso a gennaio per compensare l’addio di Cuadrado. Sensi (altro giocatore in scadenza destinato a partire) era già in sovrannumero rispetto alle necessità del club sui doppi ruoli in ogni posizione. È vero che nuova Champions League e Mondiale per club potrebbero richiedere uno sforzo ancora maggiore, ma Ausilio ha fatto intendere di non voler rendere il gruppo extralarge per poter coinvolgere tutti, come ha fatto Inzaghi nella sua gestione.