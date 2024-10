Inter, sospiro di sollievo per Thuram: nessuna lesione alla caviglia

Buone notizie per l'Inter il giorno dopo la vittoria in casa contro il Torino, terza consecutiva aggiungendo quelle contro Udinese e Stella Rossa. Marcus Thuram, uscito durante il secondo tempo con i granata per un problema alla caviglia destra, ha effettuato degli esami (come riporta L'Equipe nell'edizione online) che non hanno mostrato lesioni.

L'attaccante dovrebbe quindi essere tranquillamente a disposizione di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, per gli imminenti impegni in Nations League. Salvo ulteriori imprevisti, il giocatore resta disponibile anche per le partite che attendono l'Inter una volta terminata la sosta, quando i nerazzurri dovranno affrontare Roma, Young Boys e Juventus nel giro di una settimana.

Oltre a Thuram, Inzaghi non avrà a disposizione per i prossimi giorni altri undici giocatori: Bastoni, Dimarco e Frattesi (Italia), Dumfries, De Vrij (Olanda), Asllani (Albania), Zielinski (Polonia), Calhanoglu (Turchia), Arnautovic (Austria), Taremi (Iran) e Lautaro Martinez (Argentina). Il gruppo, senza gli infortunati Barella e Buchanan, riprenderà ad allenarsi da mercoledì.