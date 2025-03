Inter, sprint senza respiro. Test Udinese con Correa. Inzaghi cambia ancora

L’emergenza non è ancora finita. Due settimane di sosta sono servite all’Inter per recuperare alcune pedine, come Darmian e Dimarco, nella consapevolezza che non avranno 90’ nelle gambe, ma avendo nel frattempo perso per strada Dumfries e Lautaro per infortunio (Zielinski era già indisponibile) e Bastoni per squalifica. Il tour de force di fine annata, nove partite da oggi al weekend del 26-27 aprile, comincia con un ostacolo non così agevole: l’Udinese di Runjaic, tra le liete sorprese del campionato. Inzaghi si affida alle tante soluzioni in mano, Carlos Augusto sostituirà Bastoni in difesa, mentre Correa avrà una nuova chance in attacco al fianco di Thuram, consentendo a Taremi di recuperare un minimo di forze dopo gli impegni con l’Iran (è stato l’ultimo a tornare in Italia assieme ad Asllani). Nell’allenamento di ieri il tecnico ha distribuito le pettorine mischiando le carte, inserendo Frattesi e Arnautovic tra i papabili titolari. Stamattina, dopo l’ultima rifinitura, le scelte definitive.

Da adesso in poi, ancor più che fino ad oggi, la gestione dei minutaggi sarà una delle chiavi delle fortune nerazzurre. È chiaro che la Coppa Italia non può avere priorità sul campionato, ma ad Appiano Gentile non c’è volontà di trascurare il derby di Coppa Italia contro il Milan, mai battuto in questa stagione, previsto mercoledì in semifinale. Si andrà avanti partita per partita, nella convinzione di poter dire la propria in ogni competizione, stringendo i denti per affrontare le defezioni (che in chiave Champions stanno colpendo anche il Bayern Monaco, in cui ieri si è fermato Ito). La cabala, guardando al confronto odierno delle ore 18 al Meazza, dice che nei precedenti più recenti coi friulani sono arrivate cinque vittorie su cinque e otto nelle ultime nove uscite.

Dalla parte opposta assente una pedina importante come Thauvin, al pari dell’ex di turno Sanchez, tradito da un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro, rimediato col Cile. Dovrebbero invece giocare regolarmente da titolari Bijol e Solet (anche se quest’ultimo è in dubbio), due tra i tanti nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta per rafforzare la difesa del prossimo anno. Per i primi 20’, in quella odierna e nelle prossime gare, non ci sarà nemmeno l’incitamento degli ultras di casa, in protesta contro il caro biglietti e le prescrizioni che vietano l’ingresso degli stendardi.

Le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Tv: Dazn e Sky ore 18.