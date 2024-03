Inter, volano i ricavi: conti in positivo di 22 milioni. Zhang può sorridere, primo semestre in utile

Nella giornata delle buone notizie in casa Inter non c’è solo l’assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa di frasi razziste. Ai piani alti di Viale della Liberazione, infatti, si sorride anche grazie ai “conti“, considerata la semestrale in utile per 22 milioni. Pesano in positivo sul bilancio le cessioni di Brozovic e Onana, ma pure gli incassi di Champions. E così Il cda dell’Inter, presieduto dal numero uno del club Steven Zhang in videocollegamento da Nanchino, ha approvato il bilancio del primo semestre della stagione in corso, concluso al 31 dicembre scorso, con ricavi a quota 265 milioni, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo non significa per forza che al 30 giugno il dato sarà ancora positivo. La previsione è che la società nerazzurra possa chiudere con un passivo di una quarantina di milioni, dimezzando le perdite rispetto alla stagione passata. Il dato del primo semestre è però comunque incoraggiante.

A spingere i conti sono anche le entrate degli sponsor, in costante crescita, e quelle da stadio, con San Siro costantemente sold out. Ma l’incremento è stato guidato soprattutto dalle operazioni di mercato della sessione estiva 2023, pari a 41,7 milioni. Sono, inoltre, cresciuti i valori dei diritti audiovisivi e dei ricavi da matchday per un totale di 29,4 milioni. A completare il quadro l’aumento del valore, come accennato, dei ricavi da sponsorizzazione, generati principalmente dal rinnovo con lo sponsor tecnico Nike e con il jersey sponsor Paramount+, e dalla divisione retail & licensing. L’azionista Suning ha convertito 22 milioni a patrimonio netto, dopo i 76 convertiti nel settembre 2023. "Prosegue in modo netto il percorso di miglioramento della situazione economico-finanziaria del club, sostenuta da un circolo virtuoso alimentato dai risultati positivi ottenuti dalla società dentro e fuori dal campo", la nota del club nerazzurro. L’eliminazione agli ottavi di Champions priverà invece la società dei ricavi che l’anno scorso aveva avuto da quarti, semifinali e finale. Lo stesso discorso vale per la Coppa Italia, da cui il club nerazzurro in questa edizione è uscito agli ottavi, dopo avere vinto il trofeo nella scorsa stagione.

Giulio Mola