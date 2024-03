Inzaghi al traguardo. Cento successi con l’Inter. Il regalo sarà il rinnovo

C’è un doppio traguardo a portata di mano. Una tripla cifra per presenze e vittoria. La centocinquantesima panchina con l’Inter ed eventualmente la centesima vittoria, sempre in nerazzurro, un passo in più verso lo scudetto. Simone Inzaghi festeggerà la Pasquetta centrando sicuramente il primo obiettivo, chissà se riuscirà a regalarsi anche il secondo battendo una delle tante squadre che lo scorso anno tirò uno “scherzetto“ ai nerazzurri. Da un anno all’altro, in campionato sono cambiate tante cose. La più importante è la posizione in classifica. Oggi quella di Inzaghi è la capolista indiscussa, la dominatrice che può gestire quattordici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Milan, con il sogno (per i tifosi che più avvertono la rivalità cittadina) di conquistare aritmeticamente il ventesimo tricolore nel derby del 22 aprile. Un altro lunedì, come quello in cui si giocherà in questo turno per l’Inter.

Una gara a cui i nerazzurri arriveranno a ranghi quasi completi, dopo aver recuperato Sommer e con De Vrij e Arnautovic pronti per esserci a Udine la settimana successiva. Inzaghi ha chiesto ai suoi, tornati in massa dagli impegni con le nazionali, di non abbassare la guardia proprio ora. Vuole regalarsi il primo scudetto della sua carriera, quello della seconda stella, e magari vincere tutte le prossime partite per entrare nella storia per un’annata da record: raggiungerebbe infatti 103 punti superando i 102 della Juventus di Conte del 2013/14.

Il regalo per fine stagione è già previsto. Un rinnovo del contratto oggi in scadenza al 30 giugno 2025. Potrebbe essere addirittura biennale, fino al 2027, di certo ci sarà un’ulteriore innalzamento dell’ingaggio rispetto ai 5,5 milioni a stagione che percepisce attualmente. Le sirene non mancano, chissà che non arrivino anche da Liverpool, oltre che da Chelsea e Manchester United, visto che Xabi Alonso ha risposto picche ai Reds annunciando la permanenza al Bayer Leverkusen. Con Marotta e Ausilio non ci si è ancora seduti attorno a un tavolo, ma solo perché si sta dando priorità alla vittoria del tricolore e perché le parti sanno di voler reciprocamente andare avanti assieme. Ogni scenario è ovviamente legato a quel che sarà di Zhang: se riuscirà a tenersi l’Inter dopo il 20 maggio, scadenza entro cui va restituito il prestito a Oaktree oppure trovato un accordo col fondo americano per una nuova data, il prolungamento del matrimonio con Inzaghi è praticamente una certezza.