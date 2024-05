Inzaghi non si accontenta. Un’Inter ancora più forte. Il tecnico vuole una punta

La prima idea di quel che potrà essere il mercato dell’Inter arriverà dopo il 20 maggio. Entro quella data, infatti, il presidente Steven Zhang deve chiudere la questione Oaktree, accordandosi per una nuova scadenza con lo stesso fondo oppure chiudendo per un altro prestito da 400 milioni di euro con Pimco, in modo da restituire i 275 con relativi interessi concordati tre anni fa con il private equity e aprire una nuova pagina (probabilmente con scadenza nel 2027). A quel punto diventerà più facile anche capire quale sarà il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per accontentare Inzaghi. Sebbene il ds nerazzurro avesse parlato, dopo la vittoria dello scudetto, di mercato "forse già finito" dopo gli arrivi di Zielinski e Taremi e della necessità di mantenere una rosa ristretta per coinvolgere tutti, le parole del tecnico nel post-partita di Sassuolo-Inter vanno nella direzione opposta. Il tecnico sa che quattro giocatori partiranno a zero: Cuadrado, Sensi, Klaassen e Sanchez. Si aspetta possa esserci qualche aggiunta in virtù di una stagione che si preannuncia ancora più piena, tra Mondiale per club e nuova Champions che garantisce almeno due gare in più nella fase a gironi.

Quando andrà a sedersi per parlare (anche) del rinnovo di contratto fino al 2027 con relativo aumento, la richiesta sarà diprolungare prima possibile i contratti di Lautaro e Barella (sarà accontentato), di risolvere la questione del secondo portiere riscattando Audero o acquistando Bento (se ci sarà budget quest’ultima è l’ipotesi preferita dalla dirigenza) e di puntellare ulteriormente la rosa almeno con un altro attaccante oltre a Martinez, Thuram, Arnautovic e Taremi. Servirà presumibilmente un investimento pesante, visto che i nomi sul piatto sono Gudmundsson o Zirkzee, gente che sta disputando un campionato coi fiocchi e per il quale c’è la fila. A Inzaghi e ai giocatori, nonostante la gioia per lo scudetto, brucia l’eliminazione in Champions. Vogliono rivincere il tricolore e tornare a giocarsela per arrivare in finale di Coppa, come avvenuto un anno fa, quando sfiorarono l’impresa col Manchester City.