La conta di Inzaghi. Azzurri già eliminati. L’Inter li avrà presto

Nella pessima notizia data dall’eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale dell’Europeo, con un conseguente contraccolpo psicologico negativo per gli interisti impegnati con la maglia azzurra, si nasconde una positiva novità per Simone Inzaghi. I vari Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella, Frattesi torneranno attorno al 20 luglio dalle vacanze estive, a meno che qualcuno non decida di farlo anche prima, avendo quasi un mese per presentarsi al meglio all’avvio del campionato previsto nel weekend del 17-18 agosto. Tornerà ancora prima Asllani, che potrebbe esserci già il giorno 13 (in cui comincerà il ritiro estivo), mentre per tutti gli altri bisognerà aspettare l’esito degli ottavi, con la certezza che almeno Sommer tornerà più tardi rispetto agli azzurri.

Allo stesso modo torneranno più tardi Valentin Carboni, Lautaro Martinez e Tajon Buchanan, tutti qualificati per gli ottavi di finale della Copa America. Un torneo nel quale il capocannoniere è al momento lo stesso dell’ultima Serie A, Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha segnato 4 gol pur disputando soltanto una gara da titolare (quella nella notte italiana tra sabato e domenica in cui ha segnato una doppietta nel 2-0 al Perù) e altre due da subentrato nel secondo tempo contro Canada e Cile, in entrambi i casi trovando il bersaglio. "Sono felice perché ho potuto aiutare la squadra - ha dichiarato Martinez a Tyc Sports -. Sto bene, ho fatto una grande stagione con il mio club e mi sentivo pronto per mettermi alle spalle il Mondiale".

Da oggi in poi arriveranno le prime ufficialità del mercato interista, con Zielinski e Taremi già acquistati e Josep Martinez a cui mancano solo le visite mediche previste per domani prima di firmare un quinquennale. Nelle prossime settimane potrebbe risolversi anche il nodo legato al contratto di Inzaghi: da rinnovare l’accordo in essere fino al 2025, probabile il prolungamento di un’altra stagione.