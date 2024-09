La curiosità. Caso Joao Mario. Udienza a dicembre

È stata fissata per il 9 dicembre la prima udienza al Tas di Losanna dopo la richiesta di risarcimento da 30 milioni di euro avanzata dallo Sporting Lisbona all’Inter per il trasferimento di Joao Mario al Benfica nel 2021. Tre anni fa, infatti, il portoghese passò ai lusitani dopo aver risolto il contratto coi nerazzurri, aggirando così l’accordo con lo Sporting Lisbona, che avrebbe avuto diritto da contratto proprio a 30 milioni in caso di cessione a un’altra portoghese. Svincolandosi, però, il giocatore non risulta formalmente ceduto.M.T.