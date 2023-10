La curiosità. Champions ’23-’24. Già incassati quasi 50 milioni

Se i conti finalmente cominciano a sorridere in casa Inter, è anche grazie al felice percorso sportivo intrapreso in Europa (sesta partecipazione consecutiva alla Champions League). Dopo la finale di Istanbul della scorsa edizione (quasi 100 milioni di euro di ricavi considerando solo i premi UEFA, quindi escludendo gli incassi legati alla vendita dei biglietti per i match casalinghi), i numeri dicono che anche nella competizione di quest’anno la società può vantare entrate importanti. E un primo mini-bilancio lo ha fatto il sito specializzato calcioefinanza al giro di boa della fase a gironi. Il campo dice che sono arrivate due vittorie e un pareggio (che valgono il momentaneo primo posto a braccetto con la Real Sociedad), mentre in cassaforte ci sono poco meno di 50 milioni. Così suddivisi: 15,64 per il “bonus“ partecipazione; 20,5 derivanti dal “ranking“ storico decennale; altri 5,4 grazie al “market pool“; e infine 6,53 per i risultati ottenuti. Totale 48,37 milioni. Cifre, queste elencate, che ovviamente potranno salire notevolmente già in caso di qualificazione agli ottavi di finale

Giulio Mola