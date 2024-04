La Curva fa sentire il suo calore. L’abbraccio ad Appiano Gentile

La vigilia del derby della Madonnina sarà caratterizzata dalla presenza degli ultras dell’Inter fuori dai cancelli del Centro Sportivo Suning, ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi tornerà a parlare oggi in conferenza stampa e a margine del suo incontro con la stampa e dell’allenamento di rifinitura i tifosi faranno sentire il proprio sostegno. L’appuntamento è alle 16, avendo annunciato sui propri social l’iniziativa è facile che alla stessa si uniscano anche altri appassionati non appartenenti alla Curva.

Sempre attraverso il web è stato pubblicato il programma in caso di successo nel derby (e quindi di aritmetica certezza della seconda stella). Il ritrovo per i festeggiamenti sarà in piazza Cairoli e sarà lo stesso anche se lo scudetto dovesse arrivare nelle successive partite. Qualora il trionfo dovesse arrivare lunedì, i giocatori verranno “scortati“ fino allo stadio Meazza per Inter-Torino con un lungo corteo a partire da piazzale Lotto fino all’ingresso dei pullman, situato di fianco alla Curva Nord.

Per il derby si è attivata anche Dazn, che trasmetterà la sfida e che da domani al 26 aprile sarà in giro per la città di Milano con un’Apecar per regalare ai tifosi le sciarpe di Inter e Milan.

m.t.