LA FESTA ALLO STADIO. Contro il Torino domenica alle 12,30. Poi il bus scoperto

Complice la pioggia, l’Inter ha rimandato parte dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto della seconda stella al fine settimana, a margine di Inter-Torino. La partita, inizialmente in programma alle 15 di sabato prossimo, è stata spostata alle 12.30 di domenica su richiesta della Prefettura di Milano. "Al termine - come si legge nella nota di ieri pomeriggio del club nerazzurro - la festa si sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d’Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra". La consegna del trofeo avverrà invece in occasione di Inter-Lazio, l’ultima in casa dei nerazzurri e la penultima di Serie A, nel weekend del 18-19 maggio: gli orari sono ancora da definire ufficialmente.

M.T.