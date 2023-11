La grande attesa. Duemila nerazzurri all’Allianz. Fan token regala 2 biglietti

La lunga settimana che porta alla “madre di tutte le partite“ è cominciata. Cresce l’attesa fra i tifosi per Juventus-Inter, all’Allianz Stadium sarà “sold out“ perché i biglietti sono introvabili da tempo: con ogni probabilità si supereranno i 40.562 spettatori di Juve-Lazio di settembre, quando rimasero invenduti circa mille biglietti riservati al settore ospiti, diventando così la prima partita per affluenza a Torino nell’annata 2023-24. Poco più di 2.000 i tagliandi destinati ai tifosi nerazzurri, come da prassi. Ma almeno 1800 sono i supporter delle due squadre che si ritrovano in una coda “virtuale“ per aggiudicarsi (gratis) due biglietti per lo Skybox dell’impianto torinese,

messi a disposizione dalla piattaforma di fan token. Da quando, infatti, la piattaforma di gettoni digitali ha pubblicato un tweet a sorpresa, per diverse nella community non si è parlato dei due tagliandi omaggio per il match, per di più nello Skybox dedicato con tutti benefici che ne conseguono: cena a buffet con cameriere, poltroncine con schermo e maxi schermo nella saletta del palchetto. I candidati ora aspettano l’esito del sorteggio. G.M.