La storia. Maldive da... incubo per Moriero: il ct a casa

Nell’immaginario collettivo un viaggio alle Maldive dovrebbe essere qualcosa di molto simile ad un sogno. In parte lo è stato per l’ex interista Francesco Moriero, che a Malè atterrò nell’ottobre del 2019 con tanto entusiasmo dopo aver accettato l’incarico di ct della nazionale asiatica. Dopo quattro anni trascorsi da pendolare tra le splendide isole dell’Oceano Indiano e il suo Salento, peccato solo per il finale. Da incubo.

Poche settimane fa, infatti, si è chiusa in maniera poco felice (ed in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, fissata nel 2024) l’avventura sulla panchina delle Maldive: il doppio confronto perso con il Bangladesh chiude ogni speranza alla qualificazione per i Mondiali del 2026 che si svolgeranno in Canada, Stati Uniti eMessico. "Torno a casa a malincuore perché c’erano troppe cose che non andavano e non riuscivo più a sostenere. Per esempio il fatto che ci fossero degli arretrati da parte della Federazione visto che per quattordici mesi non ho ricevuto lo stipendio. E ve lo dice uno che mai ha guardato esclusivamente all’aspetto economico: sapevo invece che quell’esperienza a livello internazionale poteva solo arricchirmi. Rientro in Italia con qualche rimpianto ma pronto a ripartire con una nuova avventura, magari ancora all’estero. Ma sarei ben felice di poter valutare una proposta anche da qualche club italiano". Giulio Mola