Lautaro vuole fare ancora festa. Inter, c’è il Sassuolo dopo il trionfo. Capitano pronto a nuovi record

Stavolta la bestia nera è in sofferenza. Il Sassuolo, tra i cui vanti può esserci a buon diritto il fatto di aver spesso e volentieri battuto un club di blasone come l’Inter, ha bisogno ora più che mai di fare l’impresa contro i freschi campioni d’Italia. La storia passata di questo scontro diretto è pieno di stranezze. Andando a ritroso, l’ultima è la sfida d’andata. È l’unica sconfitta del campionato interista, 2-1 a San Siro. Impensabile allora, nella settimana chiusa con due vittorie su Juventus e Inter in pochi giorni, vedere il Sassuolo nell’attuale situazione di classifica. Ballardini, che contro i milanesi ha vinto l’unico trofeo della carriera in prima squadra (la Supercoppa Italiana 2009 alla guida della Lazio) non ha da tempo a disposizione Berardi che in carriera ha più vinto che perso contro l’avversario odierno: 8 successi, 2 pari e 6 sconfitte, segnando 8 reti.

Nemmeno l’Inter avrà alcuni titolari, ma sarà per scelta. Inzaghi, che ha rimandato il turnover contro il Torino, stavolta darà spazio a parecchi elementi meno impiegati in stagione rispetto ai titolari. Ci sarà Audero in porta, anche perché Sommer in settimana ha avuto qualche linea di febbre. Potrebbe essere una delle ultime gare dell’estremo difensore prima di tornare alla Sampdoria, visto che l’obiettivo primario sembra il brasiliano Bento e non il riscatto dai doriani per i 6,5 milioni pattuiti. La difesa sarà la stessa che ha battuto il Torino, mentre il centrocampo verrà rivoluzionato con Dumfries, Frattesi, Asllani e Carlos Augusto insieme al sempreverde Mkhitaryan. Davanti Martinez, che non segna con l’Inter dal 28 febbraio e uno tra il favorito Sanchez e l’alternativa Arnautovic. L’argentino proverà a rinsaldare ulteriormente la prima posizione nella classifica cannonieri.

Per Frattesi, in particolare, sarà una gara con tante emozioni da controllare. L’ad neroverde Carnevali lo ha indicato di recente come il giocatore che più manca alla squadra tra quelli ceduti di recente. Al Sassuolo è esploso fino a guadagnarsi la nazionale e l’Inter. Potrebbe sfortunatamente toccare a lui dare il colpo di grazia ai vecchi compagni.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All. Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Martinez. All. Inzaghi.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Tv: Dazn e Sky ore 20.45.