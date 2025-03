Le dichiarazioni di marotta. "La cultura vincente? L’ho imparata alla Juventus»

Nella serata di venerdì, il presidente dell’Inter Beppe Marotta è stato ospite di un evento organizzato dall’associazione Famiglia Legnanese. All’incontro hanno partecipato alcuni rappresentanti dell’Inter Club di Legnano. "Ho accettato di cuore questo invito, perché vuol dire venire nel territorio dove sono nato e cresciuto. Il mio è un lavoro bellissimo, mi piace stare tra la gente - ha dichiarato il massimo dirigente nerazzurro prima di ripercorrere la propria carriera nel calcio - In ogni squadra in cui sono stato ho cercato sempre di far tesoro di tutti gli insegnamenti. In particolare alla Juventus ho imparato il senso di appartenenza e la cultura della vittoria, valori che ho portato anche all’Inter. Senza la cultura del lavoro, poi, non si va da nessuna parte".

Nel frattempo ad Appiano Gentile sono tornati a lavorare i giocatori che non sono impegnati con le rispettive nazionali, nove in tutto. Erano stati inseriti nella lista dai propri ct anche Thuram, Dumfries, Zalewski, Lautaro, ma si sono dovuti arrendere a una serie di problemi fisici. Per due di loro, Dumfries e Lautaro, sono in programma oggi gli esami strumentali per capire l’entità degli infortuni che li hanno colpiti. Entrambi dovrebbero saltare sia la sfida all’Udinese del 30 marzo in campionato che quella al Milan del 2 aprile in Coppa Italia nell’andata delle semifinali. Oggi al centro sportivo ci saranno solo i giocatori impegnati a lasciare il prima possibile l’infermeria, da domani il resto del gruppo (in attesa del rientro dei nazionali) comincerà a preparare l’incontro con i friulani di domenica prossima. M.T.