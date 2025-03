Donnarumma scalda il mercato: “Giocare a San Siro è speciale, il mio cuore è a Milano”

Milano, 21 marzo 2025 – Quello di Gigio Donnarumma può diventare uno dei nomi copertina del prossimo calciomercato. Dopo l'addio al Milan, squadra dove ha militato dal 2013 al 2021, si è trasferito al Paris Saint-Germain, con il quale ha disputato 143 presenze. Tuttavia, il contratto con la squadra francese scadrà nel giugno del 2026, e per ora non c'è nessun segnale riguardo il rinnovo. Nelle settimane scorse si è parlato di un possibile interessamento dell'Inter, alla ricerca di un sostituto di Sommer, ma tutto sembrava essersi fermato a un semplice chiacchiericcio. Nella serata di ieri, dopo la sconfitta dell'Italia contro la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League, l'ex portiere del Milan ha parlato ai microfoni della Rai e ha trattato anche il suo rapporto con Milano e San Siro. “Giocare a San Siro per me è speciale, è uno stadio unico che porterò sempre con me: il mio cuore è a Milano, sono cresciuto qui”, ha detto il numero 1 degli azzurri. Queste parole hanno immediatamente scaldato il calciomercato, nonostante manchino più di due mesi all'apertura ufficiale delle trattative. Inoltre, nella mixed zone al commento:“Qualcuno ti vorrebbe vedere più spesso da queste parti”, il portiere ha risposto di essere lusingato da queste parole e ha rimandato tutti i discorsi al futuro. Ecco, quindi, che ritorna in piedi la suggestione Inter: nei prossimi mesi si saprà se i nerazzurri vogliono fare sul serio per il portiere della nazionale o se tutto è destinato a naufragare. Inoltre, bisogna analizzare le tempistiche: qualora l'Inter si piombi su Donnarumma, quando lo farà? Direttamente nell'estate del 2026 (quando scadrà il contratto con il Paris Saint-Germain) oppure già da questa estate? Solo il futuro potrà schiarire le idee, ma la certezza è che il nome di Gigio Donnarumma la prossima estate sarà uno dei più chiacchierati. Così come quello di un altro protagonista di ieri: Sandro Tonali. Anche lui ex Milan, è finito nel mirino di Giuntoli come possibile rinforzo della Juventus in vista della prossima stagione. Il ds bianconero, infatti, vorrebbe rinforzare ulteriormente la rosa dopo un anno finora tutt'altro che positivo, e il nome del centrocampista azzurro è uno dei più caldi in vista del mercato estivo. Tonali ha un contratto con il Newcastle fino al 2028, ma nella prossima sessione di trasferimenti la Juventus potrebbe fiondarsi su di lui per riportarlo in Italia.