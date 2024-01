LE PAGELLE. ‘Ace’ insuperabile. Micki c’è sempre

SOMMER sv. La Lazio conclude poco e quasi sempre fuori bersaglio.

PAVARD 6,5. Una grande chiusura in area su Immobile poco dopo il raddoppio interista.

ACERBI 7. Sfida Immobile a strattonate, un terreno su cui è difficile batterlo.

BASTONI 6,5. Propizia il vantaggio interista e diverse altre azioni pericolose.

DARMIAN 6. Lo spazio per avanzare ce l’ha, non sempre lo sfrutta al meglio, come quando arriva in area.

BARELLA 7,5. Centra in pieno una clamorosa traversa al termine di un’azione per palati fini. Serve un assist a Lautaro che avrebbe meritato di più.

CALHANOGLU 7. Si prende tutto il tempo per calciare l’ennesimo rigore indirizzato alle spalle del portiere avversario.

MKHITARYAN 7,5. Scompiglia la fase difensiva avversaria coi suoi movimenti tra le linee. Assist nel finale.

DIMARCO 7. L’assist di tacco è una perla che mancava al repertorio. Domina la corsia di competenza.

MARTINEZ 6,5. In sordina, senza farsi notare, si guadagna il rigore del bis interista ma fallisce un 3-0 più che comodo.

THURAM 7,5. In 17’ tira tre volte e la terza è quella buona. Gioca con e per la squadra.

All. INZAGHI 7,5. La sua Inter ne segna tre e potevano essere molte di più.

De Vrij 6. Sbroglia un paio di matasse in difesa.

Frattesi 6,5. Sigilla la partita. Arnautovic sv. Sanchez sv. Asllani sv.

Voto squadra 7,5.

VOTI LAZIO

Provedel 6, Lazzari 5 (Hysaj sv), Gila 5, Romagnoli 5, Marusic 5 (Pellegrini 5.5); Guendouzi 5.5 (Luis Alberto 5), Rovella 5.5 (Cataldi 6), Vecino 6; Felipe Anderson 6, Immobile 5, Pedro 5 (Isaksen 5.5). Voto squadra 4,5

M.T.