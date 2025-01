Lecce-Inter, Inzaghi con la Thu-La: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 25 gennaio 2025 – Con un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League, grazie al successo di Praga firmato Lautaro Martinez, l’Inter di Simone Inzaghi prosegue la rincorsa Scudetto al Via del Mare di Lecce, contro una formazione invischiata nella lotta salvezza e con il peggiore attacco del campionato. Sfida tra opposti, dato che i nerazzurri sono i migliori quando si tratta di gonfiare la rete (51 gol all’attivo), ma non come proposta calcistica perché i salentini, con l’arrivo di Giampaolo, amano giocare a calcio con buone trame offensive. Non sarà una partita da sottovalutare per l’Inter che ha ancora rotazioni corte e il tour de force entra nel vivo, dato che pure settimana prossima ci sarà la Champions e si continuerà a giocare ogni tre giorni. I nerazzurri arrivano alla sfida con 47 punti e quattro vittorie nelle ultime cinque di campionato, pareggio col Bologna nel recupero, mentre il Lecce è appena fuori dalla zona retrocessione (20 punti contro i 19 del Verona) e il trend non è esattamente positivo con tre sconfitte, un pari e una vittoria nelle ultime cinque. Partita sulla carta assolutamente da vincere per gli uomini di Inzaghi, ormai impegnati in un duello scudetto contro il Napoli di Conte che rischia di protrarsi fino a fine campionato, col vantaggio che gli azzurri giocano solo una volta a settimana.

Probabili formazioni

Inzaghi deve ancora gestire le rotazioni difensive, prive di Acerbi che dovrebbe rientrare alla prossima e un Bisseck da non rischiare dopo i recenti problemi fisici. Nella turnazione ci entra allora Darmian che dovrebbe fare il braccetto di destra con De Vrij e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo, Inzaghi pensa di lanciare Zielinski centrale, con la chanche dal primo minuti di Frattesi come mezzala, al posto di Barella, e Mkhitaryan dall’altra parte. Sulle fasce rifiata Dimarco e tocca a Carlos Augusto assieme a Dumfries. In avanti verrà chiesto uno sforzo alla Thu-La. Nel Lecce 4-3-3 con Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu in diesa, a centrocampo Pierret, Coulibaly ed Helgason, mentre davanti Tete Morente e Pierotti al fianco di Krstovic. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Precedenti

Sono 41 i precedenti totali tra Lecce e Inter con ben 30 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e 4 vittorie giallorosse. La prima partita della storia risale al 22 giugno 1977 in Coppa Italia con il pareggio a Lecce per uno a uno con gol di Mazzola e Rollo, mentre la prima vittoria dell’Inter in Serie A risale al 20 ottobre 1985 con lo zero a uno a firma Cucchi. I salentini hanno dovuto attendere ventitre anni per assistere alla prima vittoria con l’Inter. Era il 25 marzo 2000 e in Puglia finì 1-0 con gol di David Sesa. In riferimento alle sole gare a Lecce il bilancio dice 12 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 3 vittorie salentine, con l’Inter che ha vinto gli ultimi due precedenti (0-4 e 1-2), mentre l’ultima firma giallorossa è del 20 gennaio 2012 grazie a Giacomazzi.

Statistiche Opta: Inzaghi a caccia della duecentesima

L’Inter è la squadra che ha sconfitto più volte il Lecce in Serie A (29 su 37 sfide) e anche quella che ha segnato più reti (87) contro i giallorossi nel massimo campionato. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A, segnando sempre almeno due gol e tenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. Il Lecce ha vinto solo una delle ultime otto partite al Via del Mare contro l’Inter in Serie A (3N, 4P): 1-0 il 29 gennaio 2012, grazie al gol di Guillermo Giacomazzi. Quella tra Lecce e Inter è una sfida tra la squadra che ha segnato più reti in questo campionato (nerazzurri a 51) e quella con meno reti all’attivo (15). Quella pugliese è anche una delle due formazioni con più reti subite nel secondo tempo (23, al pari del Parma), mentre quella nerazzurra è prima per gol realizzati anche nella seconda frazione di gioco (27). Partita importante per l’allenatore dell’Inter. Simone Inzaghi, infatti, può diventare colui che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia della Serie A (al momento 199 successi in 331 gare): il record finora appartiene a Massimiliano Allegri (200ª vittoria alla panchina numero 338).

Il mercato Inter

In questa sessione invernale non dovrebbero esserci scossoni per l’Inter. La pista Frattesi-Roma non sembra decollare e in entrata la dirigenza potrebbe aver deciso di intervenire in difesa a giugno, fidandosi del ritorno di Acerbi che dovrebbe avvenire a breve. In estate, invece, potrebbe esserci una mini rivoluzione per investire sui giovani e sul futuro. Per il reparto difensivo piace Sam Beukema del Bologna, incedibile per i rossoblù a gennaio, e reduce da una grande stagione sia in Serie A che in Champions League. I costi, però, non sono bassi e si parla di almeno 30 milioni di euro. In avanti c’è poi la suggestione Nico Paz. Il talento di scuola Real e ora al Como sta strabiliando per giocate e personalità, così tanto che le merengues si sono tenute un diritto di recompra mentre il Como vorrebbe costruire su di lui un ciclo a lungo termine. L’Inter lo tiene d’occhio, ben sapendo che in estate i costi lieviteranno.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Lecce e Inter si gioca domenica 26 gennaio alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce. Prevista la doppia diretta tv su Sky, sui canali 202, 213 e 251, con telecronaca di Federico Zancan e Lorenzo Minotti, e su Dazn, visibile tramite app, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Valon Behrami.