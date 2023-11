L’infortunio. Pavard, che botta. Il ginocchio va ko

Uno scontro in area di rigore interista con Lookman, al 33’ del primo tempo della sfida con l’Atalanta, è costato a Benjamin Pavard un problema al ginocchio sinistro che verrà valutato nei prossimi giorni. Nella nota diffusa dal club nerazzurro si parla genericamente di “trauma“. Il giocatore è uscito dal campo sulle proprie gambe, dopo essere stato poggiato inizialmente su una barella, ma è rimasto visibilmente claudicante. Nonostante il dolore, pochi minuti dopo ha raggiunto i compagni in campo per festeggiare la rete di Calhanoglu, con una fasciatura attorno al ginocchio e zoppicante.M.T.