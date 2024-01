L’innesto. Buchanan oggi in città, l’esordio slitta. Siviglia e Marsiglia in pressing per Agoume

La mossa di mercato invernale dell’Inter arriva presto. Sbarcherà stamattina a Milano, Tajon Buchanan (nella foto), esterno canadese di 24 anni che sarà il primo rappresentante del suo Paese in maglia nerazzurra. Previste per l’esterno visite mediche e firma su un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Sostituirà numericamente Cuadrado, fuori fino a inizio aprile dopo l’operazione di fine dicembre al tendine d’Achille. L’acquisto servirà nell’immediato e anche in chiave futura, qualora la dirigenza non dovesse trovare un accordo con Denzel Dumfries sul rinnovo del contratto oggi in scadenza nel 2025. L’olandese è uno dei possibili candidati a una cessione remunerativa la prossima estate, per varie ragioni. Ha mercato, finora ha disputato una buona stagione ed è costato relativamente poco (16,5 milioni bonus compresi) il che, comprendendo gli ammortamenti a bilancio, garantirebbe una buona plusvalenza. Le necessità della campagna trasferimenti estiva dipenderanno molto dai conti di fine giugno, su cui influirà il percorso in Champions League. Lo stesso che un anno fa fece la differenza per non mettere i dirigenti spalle al muro entro la chiusura dell’esercizio: in questo modo Ausilio e Marotta hanno apparecchiato l’addio di Onana al Manchester United con tutta calma, strappando una cifra importante.

Per quel che riguarda l’inverno le mosse in entrata potrebbero chiudersi con Buchanan, il cui esordio non avverrà prima di Monza-Inter del 13 gennaio (il ragazzo dovrà tornare in Belgio per ragioni burocratiche). Dovrebbe invece uscire dalla rosa a disposizione di Simone Inzaghi il centrocampista francese Lucien Agoumé, classe 2002, inseguito da Siviglia e Olympique Marsiglia. Entrambe le società hanno messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Ieri l’agente Djibril Niang è stato in sede all’Inter, insieme a Oscar Damiani, proprio per parlare del futuro del ragazzo. Tra i centrocampisti potrebbe cambiare casacca anche Stefano Sensi, il cui accordo è in scadenza il prossimo giugno e per il quale i dirigenti nerazzurri vorrebbero incassare. Non dovessero arrivare offerte, si andrà avanti fino al termine della stagione, quando le strade si separeranno.

Nel frattempo ad Appiano Gentile si continua a lavorare in vista di Inter-Verona di sabato: oggi dovrebbero tornare in gruppo sia Lautaro Martinez che Federico Dimarco, destinati quindi a tornare tra i convocati dopo l’assenza forzata delle ultime due partite. Già ieri si è rivisto assieme ai compagni Calhanoglu, a parte il giorno precedente per un attacco febbrile.

M.T.