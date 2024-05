L’Inter accelerà già verso il futuro. Inzaghi firma, svolta Gudmundsson

frosinone

0

INTER

5

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini 6; Lirola 5 (27’ st K. Jorge sv), Okoli 5 (37’ st Monterisi sv), Bonifazi 5,5; Zortea 6, Mazzitelli 6 (38’ pt Gelli 5), Brescianini 6,5, Valeri 5,5; Soulé 5,5, Reinier 5 (27’ st Harroui sv); Cheddira 5. All.: Di Francesco 5.

INTER (3-5-2): Sommer 5; Bisseck 6, De Vrij 6,5, Augusto 6,5; Darmian 6 (1’ st , Frattesi 7,5 (19’ st Klaassen 6), Asllani 6,5, Barella 6,5 (30’ st Sensi sv), Dimarco 6 (27’ st Buchanan 7); Arnautovic 6,5 (19’ st Martinez 6,5), Thuram 7. All.: Inzaghi 7.

Arbitro: Giua 6.

Reti: 18’ pt Frattesi, 15’ st Arnautovic, 32’ st Buchanan, 35’ st Martinez, 39’ st Thuram.

Se la partita di ieri a Frosinone (finita 0-5) era ininfluente ai fini della classifica, la settimana che verrà sarà molto importante per l’Inter. Con il 20 maggio cerchiato in rosso (scadrà il prestito di Oaktree alla controllante del club) Zhang dovrebbe dare ai suoi dirigenti la conferma della permanenza al vertice e così sbloccare tutte le operazioni che il management ha già apparecchiato e attendono di essere ratificate o discusse nei soli dettagli. Come il rinnovo di Simone Inzaghi, il cui contratto ha termine nel 2025. Il nuovo accordo "è una formalità", come ha detto di recente Piero Ausilio. Lo pensano realmente le parti in causa, che in ogni caso dovrebbero incontrarsi non prima di fine campionato, ma una volta attorno al tavolo si discuterà di alcuni punti cari al tecnico. Inzaghi avrà un aumento fino a circa 7 milioni annui, in virtù dello scudetto vinto e di uno status arrivato tra i top europei, tanto che diverse società tra le più forti del Vecchio Continente lo hanno cercato anche nella passata stagione (il Paris Saint-Germain tra queste), ma nemmeno nelle altre contrattazioni in passato la parte economica è risultata cruciale. Inzaghi vuole parlare dei punti cardine del progetto futuro, già evidenziati nelle interviste di questi ultimi giorni. L’estate scorsa ha visto la rosa rivoluzionata da dodici cambi, molti dei giocatori partiti da Milano erano in scadenza oppure in prestito. Adesso, sempre ascoltando Ausilio, il mercato potrebbe essere finito o giù di lì. Certamente non ci saranno rivoluzioni. Zielinski e Taremi sono prenotati, Inzaghi vede già le caselle dei doppi ruoli piene, eccezion fatta per il portiere di riserva perché Audero è di proprietà della Sampdoria e non dovrebbe essere riscattato. Al suo posto potrebbe arrivare Bento, che si è promesso ai nerazzurri e costa una ventina di milioni. E poi? Un attaccante, almeno nelle intenzioni di Inzaghi. Perché Correa tornerà alla base dopo una brutta annata all’Olympique Marsiglia, ma è di passaggio. E perché Arnautovic, che ieri allo Stirpe ha avuto un’occasione da titolare, ha un anno di contratto, ma non viene da una stagione scintillante. L’optimum, per il club di via della Liberazione, sarebbe sostituirlo con Gudmundsson, Genoa e casse societarie permettendo visto che costa non meno di 35-40 milioni.

La gara di ieri serviva anche per capire quali calciatori tra le seconde linee hanno fame di farsi vedere, in una gara dall’importanza relativa per l’Inter, ma contro un avversario obbligato ad avere il coltello tra i denti. Frattesi ha confermato di essere un’alternativa di lusso: gol al 18’ con l’inserimento dalle retrovie, specialità della casa. I gialloblu hanno perso Mazzitelli per infortunio già nel primo tempo, nel quale Cheddira ha colpito una traversa. Nel secondo Sommer ha quasi regalato il pari con un maldestro intervento su Zortea (salvataggio di Frattesi). Bis di Arnautovic al 60’ poco dopo una traversa di Bisseck. Tris di Buchanan, al primo gol con l’Inter. Segnano anche Lautaro, subentrato, dopo un lungo digiuno e Thuram per il 5-0 finale.