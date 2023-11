L’Inter mette le ali. Nuovi fondi per Zhang. Qatar Airways punta a diventare main sponsor

L’annuncio vero e proprio era già arrivato a San Siro. Nella domenica del successo contro il Frosinone, in cui l’Inter ha consolidato il primato in classifica, il Meazza si è acceso di quel viola preso in prestito dai colori di Qatar Airways, presentandosi al pubblico con un “Welcome on board“ poi riproposto sui maxischermi dopo i gol di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Una partnership così importante, però, necessitava dei crismi dell’ufficialità e ieri il club, rappresentato al Dubai Airshow 2023 nei giorni scorsi da Ausilio, Antonello e Danovaro (nonché da Marco Materazzi) per l’incontro coi vertici della compagnia aerea, ha dato visibilità all’avvenuto matrimonio. Qatar Airways diventa Official Global Airline Partner dei vice-campioni d’Europa fino alla stagione 2025’26, in realtà nell’accordo (che porterà nelle casse poco più di un milione) è presente la possibilità di arrivare a uno switch che porterebbe il marchio sulle maglie nerazzurre come main sponsor a partire dalla prossima annata. L’Inter sfoggia oggi Paramount +, che ha accompagnato i nerazzurri nell’ultima giornata della scorsa Serie A e nella finale di Champions League, per poi prolungare l’esperienza per tutta la stagione in corso. La clausola va attivata entro gennaio prossimo, ma anche nel caso in cui non dovesse scattare nulla esclude che possa esserci un successivo accordo qualora il brand dovesse diventare ancora più appetibile. Quanto accaduto dimostra infatti come, nel giro di qualche mese, si possa assumere una posizione centrale a livello mondiale ingolosendo investitori che fino all’estate scorsa erano titubanti. Qatar Airways era infatti già in trattativa nei mesi più caldi del 2023 per diventare sponsor di maglia, ma è mancato l’accordo economico. Ora c’è e se dovesse scattare la clausola di cui sopra entrerebbero nelle casse una ventina di milioni.

L’accordo, che da comunicato del colosso asiatico "apre la strada a forti relazioni tra Italia e Qatar e sostiene l’attuazione della Qatar National Vision 2030", permette di mettersi alle spalle una stagione in cui l’unico aspetto negativo, in termini economici, era stato proprio il main sponsor, visto che Digitalbits non ha pagato le cifre pattuite (le parti sono attualmente in causa). Segna inoltre un punto in più per le convinzioni di Steven Zhang di non passare la mano, nonostante la vicinanza con maggio 2024, quando bisognerà rifondere il prestito fornito da Oaktree alla holding lussemburghese attraverso cui Suning controlla l’Inter. L’alternativa è rifinanziare, trovando qualcuno che si sostituisca al fondo americano, posto che l’eventuale accordo avverrà con dei tassi ancor meno convenienti di quelli con cui è stato firmato il patto con Oaktree.

Nelle ultime settimane è tornato alla carica anche il magnate finlandese Thomas Zilliacus, che ha annunciato di aver raccolto 2,5 miliardi di dollari, parte dei quali sarebbero destinati a un’offerta da proporre a Zhang. Per quel che filtra, come detto, nel caso in cui quella telefonata dovesse partire davvero verrà cortesemente fatta cadere nel vuoto con un "No, grazie". Al massimo, se proprio il rifinanziamento non dovesse riuscire, Zhang cerca investitori che vogliano contribuire affiancandosi, non sostituendosi agli attuali proprietari. E la strada tracciata, compreso l’annuncio dell’ingresso in scena di Qatar Airways, non fa che confermare le attuali intenzioni.