L’Inter stringe i tempi. Sogno Gudmundsson. E un futuro da Leoni

Dovrebbero svolgersi settimana prossima le visite mediche di Josep Martinez prima della firma del contratto quinquennale con l’Inter a 1,5 milioni a stagione. Al Genoa sono stati promessi 13,5 milioni più due di bonus e le trattative tra i due club potrebbero non esaurirsi qui. L’arrivo del portiere spagnolo, infatti, potrebbe fare da motivazione ulteriore ad Albert Gudmundsson per trasferirsi nel capoluogo lombardo. L’estate è lunga e l’Inter ha delle operazioni da concludere prima di lanciare l’assalto. Deve trovare acquirenti per Correa e Arnautovic, entrambi con ingaggi pesanti e nel caso dell’austriaco anche con una carta d’identità non da imberbe (35 anni): si spera in un interesse dall’Arabia. Probabilmente si aspetteranno proposte anche per Valentin Carboni, perché l’attuale valutazione (non meno di 30 milioni) consentirebbe di avere in cassa quasi tutto il gruzzolo utile per arrivare ai 40 richiesti dal Grifone per il gioiello islandese. L’attaccante, dal canto suo, ha fatto capire all’Inter di poter aspettare ancora un po’. Ad oggi sembra più orientato a un trasferimento in Serie A che non in Premier League e ha un forte rapporto d’amicizia proprio con Josep Martinez, cementato durante il comune soggiorno in Liguria.

Sempre dalla stessa città potrebbe arrivare a Milano un giovane difensore del 2006, Giovanni Leoni. Il centrale di proprietà della Sampdoria, riscattato solo poche settimane fa dal Padova, costa 5 milioni di euro ed è inseguito da diverse società. Tra le quali proprio l’Inter, che ieri ha ospitato nella propria sede il direttore sportivo blucerchiato Accardi per parlare sia di Leoni che di Francesco Pio Esposito, fratello di quel Sebastiano visto alla Samp la scorsa stagione e promesso all’Empoli per la prossima. Sul più piccolo dei fratelli di Castellammare di Stabia hanno messo gli occhi anche Torino e Cagliari. L’idea dei nerazzurri è comunque quella di cedere in prestito e mantenere il controllo del cartellino, magari attraverso un controriscatto.