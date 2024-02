Lista Champions Inter, un solo cambio: Buchanan sostituisce Cuadrado

L’Inter ha comunicato la propria lista di giocatori per la Champions League alla Uefa in vista della fase a eliminazione diretta. Dopo il mercato invernale, l’unica modifica rispetto ad agosto è l’ingresso tra i calciatori a disposizione di Simone Inzaghi di Tajon Buchanan, esterno canadese acquistato dal Bruges per 7 miliomi più bonus. Prenderà il posto dell’infortunato Cuadrado, il cui rientro avverrà non prima di aprile. Resta fuori dalla lista Stefano Sensi, il cui trasferimento al Leicester è saltato in extremis ieri sera per problemi burocratici.

Non giocherà la seconda parte della Champions League col Napoli il centrocampista Piotr Zielinski, in scadenza di contratto coi partenopei e che firmerà con i nerazzurri in previsione della prossima stagione, primo acquisto dell’Inter per il 2024/2025 insieme a Mehdi Taremi, altro futuro svincolato in estate (dal Porto).

Nel frattempo la squadra si avvicina sempre di più all’appuntamento di domenica alle 20,45 in casa contro la Juventus. Domani alle 12.30 parlerà in conferenza stampa Simone Inzaghi.