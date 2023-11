"Marcus Thuram: un'altra Sfida Tosta per l'Inter"

Adesso sì che l’avvicinamento a Juventus-Inter è cominciato. Con il rientro di parte dei nazionali, con le prime dichiarazioni della settimana in vista del match clou dell’Allianz Stadium: un nuovo rilancio di Beppe Marotta nella metà campo di Allegri esplicitato nella frase "I favoriti sono loro perché non hanno le coppe", ribadito a margine di un evento ieri al Meazza. Nei giorni che portano a una tappa cruciale del campionato interista, il dirigente nerazzurro sottolinea anche la centralità di Steven Zhang nel progetto ("I tifosi stiano tranquilli, Suning non abbandonerà certo il club nel default") e parla di conti del calcio, dell’importanza di cogliere le opportunità con i parametri zero per non pesare su bilanci già in difficoltà.

Tra gli ultimi colpi in ordine di tempo c’è Marcus Thuram. L’attaccante ha già dimostrato in questo avvio di stagione di saper essere decisivo in un campionato nuovo, con un modulo sconosciuto fino alla scorsa estate e dovendo ricoprire un ruolo di punta centrale per il quale ha alle spalle un solo anno di praticantato in Bundesliga, in un sistema completamente differente. Ha già superato l’ostacolo Milan a pieni voti, segnando un gol da copertina. Deve ora confrontarsi con l’altro derby, quello d’Italia, attesissimo dalla piazza. Sarà anche la sfida contro il passato del padre Lilian, juventino di lunga data che a Torino ha vissuto gli anni migliori della carriera assieme a quelli di Parma e che nonostante i fasti vissuti con la Signora ha riconosciuto nell’Inter la destinazione migliore per la crescita del figlio. I risultati, finora, gli hanno dato ragione. Se n’è accorto anche un altro ex juventino come Deschamps, che da ct della Francia ha schierato Thuram da attaccante centrale trovando finalmente un’alternativa a Giroud. Esaurita la parentesi in nazionale, è di nuovo tempo di Inter. Un altro esame, di quelli tosti. Che può consacrarlo agli occhi dei tifosi.