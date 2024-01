Mercato. Sensi al Leicester in dirittura d’arrivo

Si aspetta soltanto il passo in avanti vero e proprio da parte del Leicester, ma Stefano Sensi è sempre più vicino a trasferirsi in Championship (con vista Premier visto il dominio delle Foxes nella B inglese) a titolo definitivo. Valutazione: due milioni di euro, messi sul piatto dal club britannico per rafforzare una rosa che ieri ha perso Cesare Casadei, mandato da Maresca a “farsi le ossa“ e ora richiamato dal prestito. L’ex interista libera così la casella in cui dovrebbe inserirsi proprio il centrocampista in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno, ai margini delle scelte di Inzaghi e fuori dalla lista Champions. Resta da capire se l’addio a Sensi spingerà la società di via della Liberazione ad agire per acquistare un altro elemento in mediana, reparto che ha fatto a meno anche di Agoumé (ceduto al Siviglia). L’Inter ha comunque sei elementi, ma visti i molteplici impegni potrebbe tutelarsi con un innesto in prestito, a basso costo. Magari un giocatore in grado di giocare sia da mezzala che “sotto punta“, proprio come Sensi. Per l’estate, invece, Zielinski e Taremi sono vicini ad accasarsi a Milano a parametro zero. M.T.