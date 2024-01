MERCATO. Taremi alla firma dopo la Coppa d’Asia. Sensi-Foxes al gong

Manca ormai pochissimo alla chiusura del mercato di gennaio e l’Inter ha deciso da tempo di restringere al solo acquisto di Tajon Buchanan la campagna in entrata per l’inverno. È stato ceduto Lucien Agoumé al Siviglia settimane fa ed entro domani verrà definito il passaggio di Sensi al Leicester, quasi certamente a titolo definitivo. Ci si è già mossi per l’estate chiudendo l’arrivo a parametro zero di Taremi, che verrà completato dopo la Coppa d’Asia con un biennale, e portandosi molto avanti con Zielinski, altro calciatore in scadenza con il Napoli per il quale si attende la risposta definitiva del centrocampista polacco.M.T.