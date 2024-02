MERCOLEDì in campo. Contro la Dea tornano i titolari. Dubbio Calhanoglu

Dopo aver cambiato sette giocatori nella formazione titolare tra Atletico Madrid e Lecce, Simone Inzaghi dovrebbe avviare una nuova “rivoluzione“ riportando dal 1’ i titolari lasciati a riposo nella sfida del Via del Mare. Sicuramente Sommer, che in Puglia era assente per la febbre, ma anche Pavard e Bastoni, a cui il tecnico è riuscito a risparmiare l’intera gara con i giallorossi. Molto probabile anche il rientro di Barella, ieri in campo soltanto nella ripresa, mentre andranno verificate le condizioni di Calhanoglu, segnalato non al meglio nell’immediata vigilia del turno di campionato, tanto che Inzaghi ha lanciato nella mischia Akinsanmiro. Ballottaggi sugli esterni tra Dumfries-Darmian a destra e Dimarco-Carlos Augusto a sinistra, mentre davanti Arnautovic dovrebbe prendere il posto di Sanchez per affiancare Martinez. Non ci saranno sicuramente Cuadrado, Sensi e Thuram, probabilmente resterà fuori anche Acerbi per non correre rischi dopo il problema muscolare accusato all’Olimpico contro la Roma.

M.T.