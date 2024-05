Inter, senti Mkhitaryan: "A Milano fino al 2026, poi si vedrà. Arabia? Non è un'opzione"

Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei pilastri dell'Inter di questa stagione. Nonostante i 35 anni, approfittando del ritiro dalla nazionale armena, si è concentrato solo ed esclusivamente sull'Inter e ha disputato una stagione straordinaria, con sole due reti all'attivo (entrambe nel derby d'andata) ma un rendimento in compenso altissimo grazie al quale ha convinto Inzaghi a lasciarlo spesso in campo anche quando cominciava la girandola delle sostituzioni. Da titolare fisso ha conquistato il suo primo scudetto italiano, alla seconda stagione con l'Inter e punta a restare in nerazzurro ancora per un po'. "Ho aspettato a lungo lo scudetto, è un trofeo prezioso - ha dichiarato in un'intervista alla tv pubblica armena - Sono molto felice perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni. Per un calciatore di questa età è un po’ difficile giocare. Cerco di riposarmi bene, di allenarmi bene e di dare il massimo".

Il centrocampista armeno racconta di avere "ancora un contratto di due anni con l'Inter, fino al 2026. Vedrò se potrò giocare fino a quel momento, poi penseremo se continuare lì o altrove. Arabia Saudita? Portando giocatori forti, la Saudi Pro League sta cercando di sviluppare il calcio e rafforzare il campionato, ma i soldi non sono importanti in questo sport. L'amore per il calcio è importante. Ho sempre avuto quell'amore sin da quando ho toccato la palla per la prima volta. Ho sempre amato il calcio per il gioco, non per i soldi. Quella porta per me è chiusa. Non guardo questa opzione perché il livello del calcio europeo, il calore e l'atteggiamento dei tifosi sono completamente diversi".

Mkhitaryan non ha riposato nemmeno col Torino in casa o a Reggio Emilia contro il Sassuolo, pur a scudetto vinto. Potrebbe farlo venerdì contro il Frosinone dando nuovamente spazio a Frattesi e Asllani e al rientro di uno tra Barella e Calhanoglu dal 1'.