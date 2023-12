Mondiale per Club, nerazzurri già sicuri. E c’è un altro posto

Il Consiglio della Fifa ha ufficializzato i criteri d’ingresso per il Mondiale per Club 2025, nonché le date e le prime partecipanti ufficiali. In totale saranno 32 e ci sono già le prime formazioni certe di esserci. Una di queste è l’Inter, che parteciperà in virtù di quanto fatto negli ultimi anni. I nerazzurri hanno infatti totalizzato un numero di punti già sufficiente, così come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica, mentre Chelsea, Real Madrid e Manchester City hanno l’accesso garantito dall’aver conquistato il trofeo. In tutto le squadre europee saranno 12 e ci sarà posto per un’altra italiana. Ad oggi è avanti la Juventus, ma Napoli e Lazio hanno ancora chance di superare i bianconeri.

Il torneo sarà composto da una fase a gironi con otto gruppi formati da quattro squadre, le prime due classificate di ogni raggruppamento passano agli ottavi di finale che sanciranno la partenza della fase ad eliminazione diretta con gare singole. "I club svolgono un ruolo fondamentale nel calcio mondiale e la Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 sarà un’importante pietra miliare per fornire ai club di tutte le confederazioni un palcoscenico adeguato per brillare ai massimi livelli del gioco", ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino (nella foto).

m. t.