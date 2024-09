Monza-Inter, Inzaghi sceglie Frattesi. Dubbio in attacco

Le ultime scelte di formazione arriveranno soltanto domani, dopo il risveglio muscolare previsto in previsione di Monza-Inter, il cui calcio d'inizio è fissato per domenica alle 20.45 all'U-Power Stadium.

Simone Inzaghi sembra però orientato a puntare su un ex di turno, Davide Frattesi, per provare a battere a domicilio la squadra di Alessandro Nesta. Nessuna dichiarazione oggi alla vigilia da Appiano Gentile, dove si sono allenati i nerazzurri, tornati a ranghi completi in seguito alla "fuga" dovuta alla pausa per le nazionali.

L'Inter dovrà giocare domani contro il Monza, mercoledì a Manchester con il City di Guardiola (che oggi ha vinto 2-1 in rimonta contro il Brentford grazie alla doppietta del solito Haaland) e domenica 22 settembre nel derby col Milan. Anche per questo il tecnico dovrebbe gestire le forze, dando spazio a tanti giocatori, non solo ai soliti noti. A partire da domani dovrebbe vedersi in campo Carlos Augusto, in difesa al posto di Bastoni. Darmian è in vantaggio nel ballottaggio a destra con Dumfries, mentre in mezzo il già citato Frattesi e Asllani corrono per una maglia da titolare al fianco di Mkhitaryan. Davanti altro dubbio: Thuram sembra il punto fermo, Taremi dovrebbe giocare lasciando in panchina Lautaro Martinez, proprio in vista del confronto col City.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto.

DIRETTA TV: ore 20.45 su Dazn.