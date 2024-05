Oggi il frosinone. Ancora turnover. Lautaro in panchina

Sarà un’Inter ancora una volta rivoluzionata quella che stasera alle 20.45 si presenterà al cospetto del Frosinone. I nerazzurri devono riscattarsi dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, la seconda in campionato e sempre contro lo stesso avversario, ma col titolo di campione d’Italia già in tasca Simone Inzaghi (nominato ieri allenatore del mese di aprile dalla Lega Serie A) ha anche la necessità di dare il giusto premio a quei calciatori che hanno giocato meno durante l’anno, nonché di far riposare qualche elemento la cui stagione proseguirà dopo la fine della Serie A con Europei e Copa America, prima di cominciare la prossima. Tra questi c’è Lautaro Martinez, che oggi potrebbe partire in panchina lasciando spazio ad Arnautovic al fianco di Thuram. Nuova opportunità anche per Bisseck in difesa, Frattesi, Asllani e Carlos Augusto a centrocampo. Ai nerazzurri, per chiudere il campionato, manca la gara odierna, l’ultima in casa contro la Lazio in cui verrà consegnata la coppa dello scudetto e infine la trasferta di Verona contro un’altra formazione che (come il Frosinone) sta lottando per non retrocedere.

M.T.