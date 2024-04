PArla l’ad. Marotta: "La rosa andrà puntellata al meglio. Il nostro ciclo è ancora a metà strada...»

"Nello sport i cicli prima o poi finiscono, ma secondo me questo nostro è a metà strada. C’è ancora molto da fare". Insaziabile Beppe Marotta. Nel giorno della grande festa nerazzurra l’ad dell’Inter scruta già l’orizzonte e poi si gode la sua personalissima prima stella, perché dieci sono gli scudetti che ha vinto in carriera. E ovviamente, come spesso accade, l’ultimo è il più bello. O comunque speciale se è vero che anche un dirigente navigato come lui fa fatica a nascondere l’emozione. "E’ una bella soddisfazione, ma la festa è appena cominciata e non mi voglio perdere un solo attimo di questa felicità. Io sono contentissimo per tutto questo straordinario gruppo, perché i veri attori protagonisti sono i giocatori, lo staff e l’allenatore". Dal primo tricolore all’ultimo, tanto è cambiato per Marotta. "Gestire un grande club è molto diverso - racconta a Dazn -. C’è una pressione forte, devi essere bravo a prendere decisioni e devi essere responsabile. Poi subentra il coraggio, soprattutto serve il coraggio di decidere nonostante le critiche".

Il successo di questi giorni è figlio di una seria programmazione. Nella vita si cade e ci si rialza, così è pure nello sport. E le basi della seconda stella sono state poste un anno fa, dopo la sconfitta (amara e beffarda) nella finale di Champions League. "Il gruppo è cresciuto tanto - ammette Marotta - attraverso quella delusione abbiamo acquisito esperienza, determinazione e coraggio. Sono prerogative importanti per arrivare a risultati straordinari". Sguardo al futuro, adesso. C’è un mercato da completare dopo gli ingaggi di Taremi e Zielinski ma ci sono pure dei rinnovi da perfezionare. "Ci saranno tantissime partite e molte competizioni, tra cui il Mondiale per Club. La rosa deve essere puntellata al meglio, dobbiamo fare sempre i conti con la sostenibilità e perciò faremo un mercato creativo". Come è successo nelle ultime stagioni, del resto. Questo l’input della Proprietà. A proposito: la seconda stella dell’Inter è arrivata fino a Nanchino, casa di Suning. Il centro di Xinjiekou, Oriental Flood, Century Plaza, Suning Plaza e Phoenix Plaza sono stati abbelliti con le celebrazioni per il ventesimo scudetto dei nerazzurri.

Nell’Inter che verrà dovrebbe trovare ancora spazio Carlos Augusto, che ha centrato lo scudetto alla prima stagione in maglia nerazzurra: "Immaginavo di arrivare in una squadra vincente, abbiamo conquistato il tricolore nel derby dopo la Supercoppa. Sono troppo felice"

Giulio Mola