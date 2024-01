Parla l’agente. Lautaro, rinnovo vicino: "Al lavoro per l’accordo»

Il rinnovo di Lautaro Martinez sembra sempre più vicino. "Trovare un accordo non è facile perché ci sono tanti aspetti di cui discutere - dice l’agente Alejandro Camano a Radio Sportiva -. Siamo tranquilli, ora l’importante è la squadra e lui è felice. È il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo".M.T.