Primavera 1. Diavolo ok a Monza. È aggancio all’Inter

Il Milan si aggiudica il derby lombardo del campionato Primavera 1 in casa del Monza. Finisce 2-0 con le reti di Dutu e Scotti nella ripresa. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi per questo scorcio di stagione - dice il tecnico rossonero Guidi a fine gara - Questo gruppo ha superato tantissime difficoltà ed è cresciuto sia come squadra che come singoli". Il Diavolo raggiunge in classifica l’Inter, ferma a 31 punti assieme a Sassuolo, Fiorentina (impegnate tra oggi e domani). I nerazzurri hanno perso nettamente in casa contro la Roma, alla settima vittoria consecutiva e capace di imporsi 4-1 in trasferta. "Dopo il 2-0 subito li abbiamo messi alle corde, facendo anche gol, ma una volta arrivato il 3-1 era dura riprenderci", è il commento di Zanchetta a fine partita. M.T.