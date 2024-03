Primavera 1. I ragazzi di Chivu al duello con la Roma

La ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1 promette spettacolo grazie al big match di quest’oggi, alle 13, tra le prime due della classe: la capolista Inter, infatti, fa visita alla Roma seconda, a sole 4 lunghezze di distanza dai nerazzurri. Periodo assolutamente positivo quello che sta vivendo la squadra di casa, reduce da 3 vittorie consecutive e 11 gol segnati nelle ultime due partite contro Atalanta e Fiorentina, mentre la compagine Chivu arriva alla sfida nella Capitale con tre pareggi consecutivi nelle ultime giornate e 11 in totale in campionato, palesando una certa difficoltà a chiudere i match senza andare in sofferenza. Nell’ultimo turno i nerazzurri sono stati raggiunti in extremis dalla Juventus (2-2 il finale) in quella che poteva essere l’occasione per tentare un nuovo allungo sulle inseguitrici: espugnare il Tre Fontane oggi, non solo permetterebbe all’Inter di fortificare il primato in classifica in vista della fase finale ma darebbe al gruppo un’iniezione di morale e positività importante per un’ultima parte di stagione da vivere da protagonista. "La sfida contro la Roma sarà importante, lavoriamo per farci trovare al meglio. Sarà una bella partita: non siamo in una forma strepitosa ma con la Juve abbiamo regalato una buona prestazione" le parole dell’attaccante classe 2005 Enoch Owusu. Ilaria Checchi