Primavera 1. Inter per l’allungo in casa col Verona. Baldini in pole per il dopo Chivu

Tre giornate al termine e tre punti di vantaggio sulla Roma: all’Inter capolista servono gli ultimi strappi per chiudere il campionato al primo posto e tuffarsi nella post season. Il salto del primo turno, garantito alle prime due classificate, è quasi certezza: +8 sull’Atalanta terza. Le voci di mercato soffiano già sulla squadra, con Chivu corteggiato dall’Ajax. Per la sua successione, dopo sei anni nel settore giovanile e lo scudetto del 2022, sarebbe già pronto l’attuale allenatore del Trento in Serie C (impegnato nei playoff) Francesco Baldini. Intanto testa al Verona che arriva oggi a Milano per la sfida delle ore 13. I nerazzurri, dopo i quattro pareggi di fila e il ko col Lecce tra febbraio e marzo, hanno cambiato marcia: poker di vittorie con Frosinone (1-0), Sassuolo (3-0), Cagliari (3-0) e Fiorentina (2-1).

Il Milan giocherà invece lunedì, a Lecce alle ore 15. La squadra di Abate rincorre i playoff, distanti due punti. L’avventura in Youth League fino alla finale persa contro l’Olympiacos ha sottratto energie in campionato: nelle ultime quattro partite tre sconfitte, due consecutive contro Monza e Bologna. Lecce-Frosinone-Torino il trittico in vista, l’ultimo è uno scontro diretto: tutto ancora in gioco, ma Camarda e compagni devono ritrovare il passo apprezzato in Europa. L.M.