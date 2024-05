Primavera 1. L’Inter contro la Dea per difendere il primato

Ultimo fine settimana di stagione regolare nel campionato Primavera 1, con il derby lombardo in programma oggi tra la capolista Inter e l’Atalanta. La squadra allenata da Christian Chivu (nella foto) è già qualificata alle semifinali del campionato, ma deve difendere la prima posizione. Ha due punti di vantaggio sulla Roma che affronterà il Bologna alle 13 (stesso orario del confronto tra le due nerazzurre) nel tentativo di scavalcare i battistrada. Con gli scontri diretti in parità, all’Inter dovrebbe bastare un punto, vista la differenza reti ad oggi superiore di dieci lunghezze rispetto ai capitolini. Già qualificata ai playoff, ma costretta a giocare un turno in più, anche l’Atalanta che ad oggi è quarta in classifica.

Partita cruciale domattina alle 11 a Torino. I granata, padroni di casa, ospitano infatti il Milan di Ignazio Abate che ha appena acciuffato la sesta posizione, l’ultima utile per arrivare ai quarti di finale. Il Diavolo, nella scorsa giornata di campionato, ha superato proprio i torinesi grazie alla vittoria sul Frosinone e alla contemporanea caduta dei piemontesi in casa del Bologna. Lo scontro diretto può sancire il definitivo sorpasso (e la qualificazione del Milan) oppure un nuovo ribaltamento, ma quest’ultimo epilogo è possibile solo in caso di vittoria del Toro, che ha due punti di svantaggio ed è in crollo verticale: tre le sconfitte consecutive che hanno portato attualmente all’uscita dalla zona playoff.

Già in campo ieri il Monza che ha ceduto tra le proprie mura per 5-1 ai campioni d’Italia in carica del Lecce.

M.T.